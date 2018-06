Lula preso chega a Congonhas

Lula preso chegou ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em um helicóptero do governo do Estado, por volta de 20h20 deste sábado, 7. O ex-presidente do Brasil (2003/2010) será levado para Curitiba, terra da Lava Jato. Condenado a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá, o petista entregou-se à PF por volta de 18h40, após permanecer dois dias entrincheirado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde fez sua carreira.

Os agentes federais o levaram até a sede da Polícia Federal em São Paulo onde o ex-presidente foi submetido a exame de corpo de delito. No 10.º andar do prédio da Superintendência da PF, na Lapa – onde fica o serviço médico da corporação -, examinou Lula o diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo, Nélson Bruni.

O procedimento foi realizado em pouco menos de meia hora. Em um helicóptero do governo paulista, Lula foi levado até Congonhas.

Antes de se entregar à PF, na parte da manhã, o ex-presidente fez seu último comício, após a celebração de uma missa por Marisa Letícia, ex-primeira-dama que morreu em fevereiro de 2017 e que, neste sábado, completaria 68 anos.

À sua plateia, Lula ainda livre disse que iria se entregar à Polícia Federal. Ele desafiou seus algozes, da força tarefa da Lava Jato, a apresentarem provas contra ele.

“Vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá”, afirmou, às 12h55, quando encerrou o comício.

Somente por volta das 18h40, ele saiu a pé até por uma rua nos fundos do prédio do sindicato, rompendo o cerco da multidão, e caminhou com dificuldades até a viatura da PF, que o aguardava. Lula está preso.