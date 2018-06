Lula diz que vai se entregar

Em seu primeiro pronunciamento público após mandado de prisão do juiz Sérgio Moro, em um carro de som no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ex-presidente Lula afirmou que vai se apresentar à Polícia Federal para cumprir pena de 12 anos e 1 mês no caso triplex.

+ PF espera rendição de Lula em São Paulo ainda hoje para conduzi-lo preso a Curitiba, a capital da Lava Jato

Lula disse. “Eu vou cumprir o mandado (de prisão contra ele) e vocês vão ter que se transformar, cada um de vocês vai se chamar Chiquinha, Zezinho, e todos vocês vão virar Lula e vão andar por esse país e vão ter que saber.”

Lula está com a prisão decretada no caso triplex do Guarujá desde quinta-feira, 5. Neste sábado, 7, ele deve se entregar à PF, após negociações.

“Eu não estou escondido.”

“Quero chegar e falar para o delegado que estou à sua disposição e a história daqui a alguns dias vai provar que quem cometeu crime foi o delegado que me acusou, o juiz que me julgou e o Ministério Púbilico que foi leviano comigo.”

“Vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá”, afirmou, na frase final, às 12h55.

Carregado nos ombros, Lula deixou o sindicato. Foi seu último comício antes da prisão da Lava Jato.