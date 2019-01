Luiz Antônio Bonat deve ser o novo juiz da Lava Jato em Curitiba

O juiz federal Luiz Antônio Bonat não gosta de holofotes. Mais antigo da lista de magistrados inscritos para ocupar a vaga de Sérgio Moro, como titular da 13.ª Vara Federal de Curitiba, Bonat assumirá o posto e os processos da Operação Lava Jato – se não desistir até esta quinta-feira, 24, prazo final – em fevereiro, quando o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) – que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina – oficializar a mudança.

Bonat – como é conhecido entre os colegas – é titular da 21.ª Vara Federal, em Curitiba. Você pode nunca ter ouvido falar do nome, mas o juiz é figura das mais conhecidas e respeitadas da Justiça Federal no Paraná. Magistrado há 25 anos, ele foi servidor da Justiça antes de receber a toga, nos tempos que não havia varas especializadas em lavagem de dinheiro, processos eletrônicos, nem divisão de setores criminal e cível.

Especialista em Direito Público, Bonat tem experiência na área criminal – apesar de atualmente lidar com outros tipos de processos. Formado em Direito em 1979, atuou na 1.ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, na 3.ª Vara Criminal Federal de Curitiba e na 1.ª Vara Federal de Criciúma (SC).

É desse último período, em Criciúma, decisão histórica de Bonat. O juiz condenou criminalmente uma empresa – pessoa jurídica. O caso envolvia extração ilegal em área de preservação ambiental permanente no interior de Santa Catarina. “Acontece que os tempos evoluíram e o aperfeiçoamento tecnológico e o sistemático descaso de todos fez com que surgissem novas infrações, decorrentes de agressões ao meio ambiente, inclusive e de modo especial aquelas ligadas às atividades econômicas”, justificou Bonat, à época.

Metódico. O futuro juiz da Lava Jato tem perfil distinto de Moro, quando o assunto é relação com a imprensa, manifestações públicas e participação em palestras e eventos. De uma geração mais antiga de magistrados, Bonat é daqueles que “só se manifestam nos autos”.

Considerado metódico e cerimonioso, Bonat é profundo conhecer da Justiça e de seu funcionamento. Sua confirmação como nome mais antigo da lista de candidatos a assumir a 13.ª Vara Federal foi vista como positiva por colegas e pessoas ligadas à Lava Jato.

Bonat, apesar de mais reservado, é considerado perspicaz e de perfil técnico. Nascido em Curitiba, ele já atua no mesmo prédio em que ocupará a vaga deixada por Moro em dezembro, quando decidiu assumir o posto de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PSL).

Em 2013, Bonat falou em um vídeo institucional comemorativo dos 45 anos da Justiça Federal no Paraná. “Eu colocaria a Justiça Federal como parte da minha família”, disse.

Seleção. A lista de nomes dos juízes mais antigos que se inscreveram para ocupar a vaga de Moro foi divulgada nesta terça-feira, 22, pelo TRF-4. Além de Bonat, os outros quatro são: Julio Guilherme Berezoski Schattschneider (19.º na lista de antiguidade), Friedmann Anderson Wenppap (70.º na lista de antiguidade), Antonio Cesar Bochenek (106.º na lista de antiguidade) e Marcos Josegrei da Silva (111.º na lista de antiguidade).

Gabriela Hardt, a substituta atual de de Moro, assumiu a cadeira provisoriamente em novembro. Ela já deu duas sentenças no âmbito da Lava Jato, em que condenou ex-diretores da Petrobrás e executivos. Também conduziu o interrogatório do ex-presidente Lula no processo referente às reformas do sítio Santa Bárbara, em Atibaia.

Gabriela, no entanto, não pode se candidatar porque ainda não tem tempo de carreira para a titularidade.

A exoneração de Moro da magistratura foi publicada no dia 19 de novembro, após o então magistrado aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Na pasta, ele se cercou de delegados que atuaram na Lava Jato.

De acordo com o edital do concurso de remoção, os magistrados têm até as 24 horas do dia 24 de janeiro para manifestações de desistência.

A partir do dia 25 de janeiro, o processo administrativo de concurso de remoção é encaminhado para o relator, o corregedor regional do TRF4, desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira. Ele que deve levar o processo para julgamento ao Conselho de Administração do tribunal, de acordo com o Regimento Interno do TRF4.

Após o julgamento do processo, ainda sem data definida, o presidente da Corte, desembargador federal Thompson Flores, assina a decisão do Conselho de Administração, composto pelo presidente e pelos desembargadores federais Maria de Fátima Freitas Labarrère (vice-presidente), Ricardo Teixeira do Valle Pereira (corregedor), João Pedro Gebran Neto e Leandro Paulsen, sendo suplentes as desembargadoras federais Marga Inge Barth Tessler e Salise Monteiro Sanchotene. Somente após esse trâmite o nome do magistrado que deve ocupar a 13ª Vara Federal de Curitiba será definido.

Julgado no Conselho de Administração, o processo é encaminhado para Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que determina a data da entrada em exercício e publica o ato de remoção no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região.