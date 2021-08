Luis Felipe Salomão e Mailson debatem nessa terça ‘previsibilidade econômica’ em contratos de planos de saúde Seminário virtual será transmitido pela TV ConJur a partir das 11h desta terça-feira, 31, e também contará com a participação do procurador federal Daniel Tostes e do diretor executivo da FenaSaúde, José Cechin