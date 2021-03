Loucura tupiniquim

Nada de novo sobre a Terra. É o Eclesiastes quem o assevera: “o que foi, isso e o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de novo debaixo do sol” (Ecl.1,9). Lavoisier valeu-se disso para formular sua lei: “na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma”.

Parece que é assim também no comportamento humano. A História oscila pendularmente e se repete. Basta querer e se encontrará analogia entre situações que poderiam parecer originais.

Há vinte anos, Norberto Bobbio escreveu: “Acredito realmente, mesmo que ninguém fale claramente sobre isso, que um vento de loucura esteja arrastando nosso já frágil sistema político. O que existe de mais louco, quero dizer de insensato e grotesco, do que essa corrida quase cotidiana à formação, por parte deste ou daquele homem político, do próprio partido pessoal? Acho que “partido pessoal” é uma contradição em termos. O partido, por definição, é uma associação de indivíduos que estão juntos para alcançar um objetivo comum. Os dicionários, todos eles, definem o partido como uma associação, ou qualquer coisa parecida”.

O Brasil pluripartidário também não tem partidos. Tem pessoas. Procura-se um partido como se fora comprar um calçado. Cor, estilo, gosto, material e outras características, na medida de quem o escolhe. Ou de quem o cria.

Por isso é que as notícias sobre eleições não contemplem os partidos. Citam nomes. E tem sido frequente encarar o troca-troca de partidos como algo natural. Sentiu-se desconfortável, procure outro partido. Ou, melhor ainda, crie um outro.

Quando presidia o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em uma palestra, o Ministro Gilmar Mendes comentou que uma coisa muito fácil era fundar um partido político no Brasil. Bastaria colocar alguém no Viaduto do Chá colhendo assinatura dos pedestres – não eram tempos de pandemia – em poucos dias o número necessário estaria satisfeito.

Qual a identidade dos Partidos Políticos brasileiros?

Quem se detiver na leitura de seus Estatutos, verá que pouca coisa os distingue. Todos são democráticos, todos procuram atender ao bem comum, todos tomarão atitudes após consulta de seus filiados.

Como se distingue um partido do outro?

Recentemente, um jornalista narrou sua experiência ao entrevistar políticos. Todos eles, embora considerados extremistas em suas posições, escolheram situar-se no centro. Indagados como se sentiam nessa posição, já que o adversário mais manifesto também se identificara como ocupante do centro, responderam que nada impedia estarem no centro: só que um de costas para o outro.

Afonso Arinos estudou os partidos políticos e elaborou uma tese de Doutorado sobre eles. Concluiu que eles escapam a qualquer domínio teórico. São fenômenos circunstanciais e históricos, que variam com as peculiaridades de cada sociedade ou de cada povo. O que diria ele hoje, a respeito dos partidos existentes? Havia partidos na Primeira República que tinham identidade: UDN, PTB, o famoso PRP de São Paulo.

Hoje, são tantas as siglas que os eleitores se confundem. Continuam a falar sobre o partido do fulano, do cicrano, do beltrano.

Melhor seria a extinção dos Fundos Partidário e Eleitoral. Assim como já se fez com os Sindicatos. Quem quiser fundar um partido, convença as pessoas de que essa a melhor forma de tentar contribuir com a gestão da coisa pública e, portanto, o partido deve ser financiado por seus filiados.

Outra coisa estranha e de que pouco se fala. Uma parte dos malfadados Fundos seria para a educação política. Quais os cursos de formação ou de aprimoramento que os Partidos Políticos têm realizado no Brasil? Quem é que já se formou num curso destes? Qual o seu conteúdo, sua carga horária, suas disciplinas?

Quais os projetos que os partidos oferecem para o aperfeiçoamento da Democracia Brasileira? Qual a sua contribuição para a implementação da Democracia Participativa, que viria substituir a frágil e carcomida Democracia Representativa?

Enfim, a loucura que Bobbio viu na Itália há vinte anos, é da mesma natureza da loucura tupiniquim de 2021. Sem sinal positivo de que algo de mais promissor e alvissareiro se avizinhe. Ao contrário, a probabilidade de mais um retrocesso é muito consistente.

Quem comanda o cenário é o famoso “Centrão”. E sobre o centro, Bobbio já dizia: “Agora podemos constatar que certamente temos uma democracia pior. Nosso sistema democrático está deformado por, ao menos, duas razões. Uma democracia normal é fundada sobre a alternância entre uma direita forte e uma esquerda forte e, quando existe, por um centro mais fraco que deveria funcionar como ponteiro da balança. Acontece, ao contrário, que os partidinhos improvisados, nascidos de hoje para amanhã, destinados a desaparecer sem deixar rastros, tendem todos ao centro, são todos partidos que não têm nem a pretensão nem a ambição de ser centrais, mas são naturaliter centristas. Estão de prontidão no centro, prontos a se voltar à esquerda ou à direita de acordo com o vento que sopra”. Ou, pior ainda, de acordo com as vantagens materiais oferecidas. Triste sina a nossa.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022