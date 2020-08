Logística: um dos poucos setores que se adaptaram rapidamente à pandemia

O cenário no mercado de logística segue otimista, mesmo com toda a situação criada pelo coronavírus. É preciso reconhecer que a pandemia causou impactos negativos em todos os negócios e até mesmo neste setor. Ainda que os operadores tenham se mostrado bastante sólidos, no primeiro momento houve alguns prejuízos relacionados a produtos que não são essenciais.

Por outro lado, como um dos poucos setores que conseguiu manter e até mesmo aumentar as demandas nesse período, as empresas que atuam nessa área podem até mesmo prospectar algum crescimento para os próximos meses, uma vez que se trata de transporte, e isso é um serviço essencial para a sociedade.

Ainda assim, houve uma grande preocupação em manter a qualidade de serviços oferecidos, seja na entrega ou com a saúde de todos os envolvidos nos processos logísticos, que neste momento continuam trabalhando normalmente para que as pessoas possam manter todos os estabelecimentos abastecidos de suprimentos que precisam chegar até a casa dos consumidores, além das máscaras de proteção, medicamentos e kits de teste para o COVID-19.

Foi necessária uma rápida adaptação do setor para que o trabalho fluísse da melhor forma possível, principalmente diante da pandemia e o risco de contaminação pela doença. Para isso, as empresas se voltaram para meios que pudessem colaborar com a rapidez e segurança de processos.

Um dos pontos importantes que permitiram que a logística continuasse a trabalhar quase plenamente foi contar com a tecnologia, que é algo fundamental em todos os ambientes profissionais, mas que nem sempre utilizado. Ainda assim, aqueles que adotaram as ferramentas necessárias para comportar a crise, tiveram impactos menos negativos.

De toda a forma, é um cenário delicado e o mercado está passando por reformulações de estrutura, com novos pensamentos, soluções e melhorias que surgem de acordo com a evolução da situação.

*Helmuth Hofstatter, fundador da LogComex