Livro sobre lavagem de dinheiro, corrupção, doações eleitorais e limites do Coaf reúne artigos de ministros dos Tribunais Superiores

A relação entre lavagem de dinheiro e corrupção, doações eleitorais e sonegação de impostos e os limites da atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras em casos como o Mensalão e a Operação Lava Jato são alguns dos temas abordados no livro lançado pelos advogados Pierpaolo Cruz Bottini, professor de direito penal da USP, e Ademar Borges, professor do IDP.

Os autores são estudiosos do tema lavagem de dinheiro. Há anos o criminalista Pierpaolo Cruz Bottini se dedica à causas dessa área.

Intitulada ‘Lavagem de dinheiro – Pareceres Jurídicos, jurisprudência selecionada e comentada’, a obra conta com análises assinadas pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Maria Thereza de Assis Moura e Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. O livro é lançado pela editora Revista dos Tribunais.

A obra ainda conta com textos de desembargadores de Tribunais Regionais Federais, como Nino Toldo, Fausto de Sanctis, Paulo Fontes e José Lunardelli, além de juristas renomados, como Luís Greco, Alaor Leite, Heloísa Estellita, Gustavo Badaró, André Callegari, Alamiro Salvador e Juliano Breda.

Os pareceres, artigos e votos são peças que juntas oferecem um panorama daquilo que há de mais recente e controverso em matéria de lavagem de dinheiro, sob o ponto de vista acadêmico e sob uma perspectiva jurisprudencial, ressaltam os autores.

De acordo os advogados, o livro oferece um panorama atual das discussões sobre lavagem de dinheiro, não apenas para operadores do direito, mas também para economistas, profissionais de compliance e analistas de conjuntura, uma vez que é exposto como pensam aqueles que julgam ou atuam em processos concretos.