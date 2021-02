Lira Neto desiste de livro sobre pandemia bancado pelo governo do Ceará

O escritor e jornalista Lira Neto, autor das biografias de Getúlio Vargas e Padre Cícero, anunciou nesta quarta, 10, que desistiu do projeto de livro que discutiria os efeitos e desdobramentos da covid-19 no Ceará. A obra receberia patrocínio de R$ 547 mil do governo do Estado, valor que corresponde aos custos da produção do livro até sua edição e impressão.

Mais cedo, Lira Neto se manifestou sobre os montantes relacionados à produção da obra. O escritor esclareceu que não receberia R$ 547 mil pelo trabalho, e que o valor engloba todas as etapas de produção. No final do dia, Lira Neto anunciou que deixaria o projeto.

“Quando fui convidado a assumir a autoria do trabalho, aceitei o encargo com entusiasmo e consciente da responsabilidade social que a tarefa envolvia. Afinal, perdi amigos queridos e tive familiares muito próximos internados pelos efeitos da doença”, explicou Lira Neto, em nota à imprensa.

“Contudo, diante de interpretações e ilações as mais diversas, publicadas na imprensa e repercutidas por canais de divulgação online – algumas delas levianas, que buscaram atingir-me o nome e a reputação -, decidi solicitar ao Governo do Estado do Ceará e à empresa Soter Designer o meu afastamento pessoal e profissional do projeto”, continuou.

Lira Neto também afirmou que somente o seu trabalho e o de sua equipe de repórteres e pesquisadores, responsáveis pela redação do livro, representaria cerca de 30% do valor do contrato do governo com a Soter Designer. Os demais 70% seriam relativos a itens de produção gráfica e editorial do livro. “Sobre os quais eu não teria nenhum poder de decisão, ingerência ou responsabilidade, por estarem fora da alçada de minhas funções e competências como jornalista e escritor”, frisou.

Patrocinado pelo governo estadual, o livro ‘Pandemia: a luta contra a covid-19 no Ceará’ tinha a previsão de ser finalizado em abril. No Diário Oficial do Estado, a obra foi justificada pela necessidade de demonstrar a real condição da doença para a população, oferecendo informações confiáveis e embasadas em depoimentos de profissionais da saúde e pacientes que contraíram covid-19.

A pandemia do novo coronavírus no Ceará já matou mais de 10,6 mil pessoas. Os casos confirmados da doença ultrapassam a marca de 386 mil, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

COM A PALAVRA, LIRA NETO

A ideia de escrever e publicar um livro-reportagem sobre o enfrentamento à Covid-19 no Ceará partiu do pressuposto de que se faz necessário documentar, em perspectiva histórica, o drama enfrentado nos últimos meses pelo conjunto da sociedade, de forma dolorosamente trágica, a partir dos relatos e experiências vividas por gestores, profissionais de saúde, pacientes e familiares das milhares de vítimas afetadas pela epidemia.

Quando fui convidado a assumir a autoria do trabalho, aceitei o encargo com entusiasmo e consciente da responsabilidade social que a tarefa envolvia. Afinal, perdi amigos queridos e tive familiares muito próximos internados pelos efeitos da doença.

Contudo, diante de interpretações e ilações as mais diversas, publicadas na imprensa e repercutidas por canais de divulgação online — algumas delas levianas, que buscaram atingir-me o nome e a reputação —, decidi solicitar ao Governo do Estado do Ceará e à empresa Soter Designer o meu afastamento pessoal e profissional do projeto.

Esclareço que meu trabalho e o de minha equipe de repórteres e pesquisadores — que consistia na pesquisa e redação do texto — representaria cerca de 30% do valor orçado e celebrado em contrato entre o governo e a empresa acima mencionada, correspondendo o custo dos demais 70% a outros itens da produção gráfica e editorial do livro, sobre os quais eu não teria nenhum poder de decisão, ingerência ou responsabilidade, por estarem fora da alçada de minhas funções e competências como jornalista e escritor.

Por fim, reafirmo que, após décadas de profissão na imprensa e no mercado editorial, meu nome é o único patrimônio de que disponho.

Lira Neto

10 de fevereiro de 2021