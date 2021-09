Lionel Messi, La Liga e o teto de gastos brasileiros (a regra de ouro)

Em um primeiro momento, o leitor pode pensar que esses três assuntos – Lionel Messi, La Liga e o teto de gastos brasileiros – estão completamente isolados no noticiário do país. No entanto, eles não estão assim tão distantes, têm muitas coisas em comum e, principalmente, ajudam a entender um pouco mais sobre educação financeira.

A grande sacada da educação financeira é gastar menos do que se arrecada. Esse é o princípio número 1 e vai estar sempre em evidência, correto? Nem tanto. Ao longo do tempo, algumas pessoas entenderam que poderiam se endividar, com esse endividamento sendo financiado por alguém, seja uma pessoa física ou jurídica. Hoje, isso é percebido claramente. Pesquisa recente mostra que 30% da população paulista possui algum tipo de endividamento com instituições financeiras, em cheque especial ou cartão de crédito.

Esse tipo de dívida, com taxas de juros que podem chegar a 12% ao mês, acaba por destruir o poder econômico das famílias. Isso porque, sem uma reserva para emergência ou por entender que não há necessidade de um bom orçamento, acabam gastando mais do que arrecadam. Para suprir essa falta, o indivíduo se endivida novamente, num ciclo vicioso.

Mas, afinal, o que Messi, a La Liga e a regra de ouro têm em comum? A La Liga é uma competição espanhola com grandes craques e grandes times, como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e outras potências. Durante muito tempo, algumas pessoas entenderam que clubes de futebol podem gastar mais do que arrecadam. Com isso, surgiram muitos problemas: para atletas e para os próprios clubes, com vários pedidos de falência. Mas não era o que a La Liga queria para suas equipes.

Assim, foi criada uma série de mecanismos, com cálculos que visavam quantificar quanto os times tinham a pagar e perguntavam simultaneamente quanto tinham a receber. Os clubes precisavam ver se estavam se endividando a longo prazo, e deveriam ter condições de pagar, para não gerar a bola de neve.

A La Liga conseguiu coibir que as equipes espanholas tivessem o mesmo fim de várias outras europeias, que contratavam grandes estrelas, gastavam demais e não sabiam como realizar os pagamenos. Esse controle foi o grande gatilho que permitiu a saída de Lionel Messi do Barcelona. Isso porque, mesmo reduzindo o salário dele em 50%, o orçamento do clube ficava fora dos padrões que a La Liga pede, trazendo um grande problema para o atleta e para o time catalão, que não conseguiu se encaixar na regra. Como a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) não utiliza esse critério, adotando outra medida de fiscalização, Messi foi para o Paris Saint-Germain.

Imagine se as famílias tivessem o mesmo conceito de não poder se endividar quando não houvesse capacidade de pagar e precisassem reduzir seus estilos de vida? É o famoso “cortar na carne”…

E o teto de gastos nisso tudo? O Brasil, quando instituiu o Plano Real, fez uma espécie de saneamento, liquidando as dívidas dos estados, dos bancos públicos que existiam na época e criando mecanismos de proteção para não permitir o autoendividamento. Motivo: o mesmo critério que a La Liga usou e, claro, que as famílias deveriam utilizar.

O país precisa ter o controle da dívida e não ultrapassar o Orçamento. Toda vez que se quebra essa barreira, é quebrada a regra de ouro da Constituição Federal, que diz no art. 167, inciso III: ‘é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta’.

Agora, olha que legal: tendo a contextualização desses três momentos, é possível enxergar lições para quem está tentando entender o mundo das finanças. É preciso estar atento ao que está acontecendo, não apenas com suas próprias contas, mas para o que está acontecendo com as empresas, que, de tantas dívidas, acabam por pedir recuperação judicial.

Por isso, vale destacar: conseguir internalizar o conceito de que se deve gastar menos do que se arrecada ou, pelo menos, equilibrar as suas contas, é a receita para se ter um time campeão. Mas, não é só isso. Você precisa fazer os juros trabalhar para você e não contra você, precisa ter realizado um bom orçamento e criar uma reserva de emergência. Quando acaba o jogo, o mais importante é ter plena segurança para encarar os desafios que podem afetar seus investimentos. Esse é o esquema tático para quem quer viver marcando gols de placa.

*Gilvan Bueno é gerente Educacional na Órama Investimentos