Lindôra pede ao STF que anule buscas e tranque investigação sobre empresários bolsonaristas

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou buscas, afastou sigilos e bloqueou as contas bancárias de empresários bolsonaristas que estariam defendendo um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. Em recurso enviado nesta sexta-feira, 9, à Corte máxima, o braço-direito de Augusto Aras pede que todas as medidas cautelares decretadas contra os investigados sejam revogadas e que a apuração seja trancada, ‘sob o fundamento de flagrante constrangimento ilegal’.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO AGRAVO DA PGR PDF

“Diante da prévia demonstração das inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem desta investigação, com a nulidade absoluta de todos os atos judiciais e investigativos já materializados, bem como da manifesta atipicidade das condutas investigadas e de ausência de substrato indiciário mínimo, a evidenciar flagrante constrangimento ilegal, urge seja adotada a excepcional via do trancamento desta Petição”, sustenta.

No recurso contra o despacho assinado por Alexandre no dia 19 de agosto, a PGR cita: “ausência de competência jurisdicional e prevenção do ministro relator; violação ao sistema processual acusatório; ausência de pressupostos legais autorizadores e desproporcionalidade das medidas cautelares decretadas; carência de justa causa e atipicidade das condutas narradas; configuração de fishing expedition; ilicitude das provas coletadas e das delas derivadas; constrangimento ilegal a ensejar o trancamento da investigação”.

A ofensiva, aberta no último dia 23, mirou os empresários Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, do grupo Multiplan; José Koury, dono do shopping Barra World; Luciano Hang, da rede de lojas Havan; Luiz André Tissot, da Sierra Móveis; Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii; Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa.

O pedido é para que Alexandre reconsidere a decisão ou então que o agravo impetrado pela PGR seja analisado pelo plenário do Supremo. Caso o pedido principal não seja acatado – e o inquérito, trancado – Lindôra requer que o caso seja enviado à primeira instância, ‘ante a possível incompetência do Supremo Tribunal Federal em virtude de ausência de autoridade com foro por prerrogativa de função’.

No documento levado ao Supremo, a vice-PGR alega ‘clara violação ao sistema penal acusatório’ no inquérito, em razão de a decisão de Alexandre de Moraes conter ‘gravosas medidas cautelares e diligências investigativas’ decretadas de ofício, ‘mesmo sem a representação da autoridade policial ou

requerimento do Ministério Público’.

Ao determinar as medidas cautelares contra os empresários bolsonaristas, Alexandre de Moraes acolheu uma representação da Polícia Federal. No entanto, os policiais não solicitaram medidas como o afastamento de sigilo bancário e o bloqueio de contas dos empresários.

Na representação ao STF, a corporação ressaltou a proximidade das eleições 2022 e o ‘acirramento da polarização’, defendendo uma ‘atuação enérgica do Estado quando vislumbra-se a possibilidade de incentivo a ameaças e a articulações destinadas à abolição do Estado Democrático de Direito seja pela supressão de um de seus poderes ou pelo uso do poder econômico para interferir na opção de voto do cidadão’.

Como mostrou o Estadão, para assinar o despacho que deflagrou a ofensiva contra aliados de Bolsonaro, Alexandre não se baseou somente na representação da PF, mas também considerou um parecer, elaborado pelo juiz instrutor de seu gabinete, sobre os pontos de convergência entre as suspeitas que recaem sobre os empresários e inquéritos sensíveis ao Planalto, como o das fake news e o das milícias digitais. O magistrado sugeriu que fosse decretada a quebra de sigilo bancário dos investigados.

A decisão assinada no dia 19 de agosto ainda decretou os bloqueios de contas bancárias e de redes sociais dos empresários, além de determinar a oitiva dos investigados. No despacho, Alexandre de Moraes disse ver indícios de uma “organização criminosa” antidemocrática.

Segundo a PGR, as medidas foram decretadas de ofício, em ‘afronta o modelo constitucional acusatório. “A concessão de medidas cautelares ex officio pelo magistrado viola o postulado da divisão funcional do poder, a cláusula de reserva de jurisdição e o princípio da complementariedade das instituições estatais”, diz a vice-PGR.

Além disso, Lindôra sustenta novamente que a Procuradoria-Geral da República não teria sido intimada formalmente e ouvida sobre a operação que fez buscas contra aliados do presidente Jair Bolsonaro.

Como mostrou o Estadão, a questão da intimação do Ministério Público Federal gerou uma guerra de versões entre o ministro Alexandre de Moraes e a PGR. Enquanto o chefe do MPF, Augusto Aras, afirmou que ‘tomou conhecimento da existência’ da investigação somente na manhã em que foram cumpridas as diligências, o ministro do Supremo divulgou certidões que, segundo ele, comprovam que o MPF foi ‘intimado pessoalmente’ de sua decisão.

Outro ponto questionado pela vice-PGR é o fato de a representação da Polícia Federal listar indícios sobre o planejamento de um eventual golpe com mensagens em um grupo privado de WhatsApp. Os diálogos revelados pelo portal Metrópoles mostram que empresários citaram a hipótese de um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula seja eleito em outubro.

Lindôra sustenta ‘inidoneidade do meio de prova’ envolvendo somente prints de conversas de Whatsapp, ‘sem qualquer diligência prévia para apurar minimamente a sua autenticidade’. Segundo ela, com base em tais mensagens seria ‘absolutamente inviável e desproporcional a decretação, logo nas primeiras horas da instauração da investigação, da invasiva medida de busca e apreensão em face dos investigados, com a possível tentativa de “pescaria probatória indiscriminada”’.