Lindora defende no STJ ação contra Azambuja por corrupção, lavagem e organização criminosa

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, defendeu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o recebimento da denúncia contra o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, pela prática de crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Em 2020, o mandatário foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF), a partir da delação premiada dos irmãos empresários Wesley Batista e Joesley Batista, por suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de vantagens indevidas, na forma de doações de campanha em 2014, quando Azambuja ainda era candidato ao governo estadual. Segundo os delatores, se o governador fosse eleito, as doações seriam “descontadas de pagamentos futuros”.

Os fatos ocorreram entre 2014 e 2016, diz a denúncia. A peça de acusação narrou que as primeiras tratativas de pedido de propina tiveram participação direta de Ivanildo da Cunha Miranda e de Rodrigo Souza e Silva, com o conhecimento de João Robeto Baird e Márcio Campos Monteiro, junto a Joesley Batista.

Ao STJ, a defesa argumentou que se trata de uma denúncia baseada somente em declarações de colaboradores. Em documento protocolado na norte na terça-feira, 12, Lindôra rebateu as alegações apontando que as informações prestadas pelos colaboradores funcionaram tão somente como ponto de partida para a investigação.

“O argumento mencionado sequer merece maior destaque em razão dos diversos elementos constantes na exordial acusatória, desde sensibilização de sinais de ERB’s até transações financeiras e bancárias que demonstram o fluxo dos recursos patrimoniais que foram recebidos durante o mandato do denunciado, a corroborar as hipóteses criminais aventadas.”, frisou a vice-PGR.

Lindôra sustentou ainda que o momento processual, de recebimento da denúncia, exige ‘juízo de probabilidade’ dos fatos narrados na acusação, sem necessidade de constatação de um ‘juízo de certeza’, já que não se trata de uma sentença condenatória.

“As declarações isoladamente consideradas não são suficientes para amparar o juízo de admissibilidade da acusatória, contudo, as medidas cautelares probatórias deferidas ao longo da investigação subsidiam a conclusão do Ministério Público Federal”, ponderou.

A vice-PGR ainda rebateu o pedido da defesa para que o caso fosse transferido para a Justiça Eleitoral, sob o argumento de que as provas implicam que o esquema de ilegalidade teria acontecido quando ainda era candidato ao governo do estado, para financiamento da campanha. Lindôra defendeu que a denúncia seja autuada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, já que não se pode deixar de considerar que o governador também foi denunciado por organização criminosa e por lavagem de dinheiro.

“É correto que afirmar que as tratativas, para a prática dos delitos de corrupção, iniciaram-se quando o denunciado ainda era candidato ao cargo de Governador, contudo os ajustes permaneceram quando já integrava a chefia máxima do Poder Executivo estadual”, afirmou na manifestação.

A defesa argumentou também indícios mínimos da prática do delito de organização criminosa e sustentou que, entre as inúmeras conversas interceptadas, ‘nada mais atrela o denunciado a qualquer suposta prática criminosa perpetrada durante o governo anterior’.

Lindôra respondeu os advogados de Azambuja afirmando que, por meio dos dados obtidos com o afastamento do sigilo telefônico dos investigados, foi possível comprovar a articulação do ex-governador com os demais integrantes do grupo denunciado, ‘confirmando seu papel de liderança do grupo investigado’.

Além disso, ela indicou que eram frequentes e permanentes os contatos do governador com os pecuaristas responsáveis pela emissão de documentos ideologicamente falsos que serviram para “lavagem” dos ativos.

A vice-PGR citou trechos que demonstram, ‘de forma clara, os ajustes criminosos e as diversas transferências bancárias realizadas no período investigado’. No final da manifestação, apontou que todas as circunstâncias, ‘tomadas em conjunto, fizeram concluir que as movimentações financeiras praticadas pelos denunciados, ocorreram com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores recebidos a partir da prática dos crimes de corrupção narrados na denúncia’.

COM A PALAVRA, A DEFESA

“Não procedem as acusações lançadas pelo Ministério Público Federal em relação ao Governador do Estado do Mato Grosso do Sul. As acusações são baseadas em provas manifestamente frágeis e sem lastro documental, de modo que a denúncia não prospera. A delação premiada do JBS é permeada de irregularidades e ilegalidades, sem qualquer prova documental além da palavra dos delatores e, por isso, não se mostra suficiente sequer para que a denúncia seja recebida no Superior Tribunal de Justiça”.