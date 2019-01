Liminar suspende lei que incluiu pagamento de inativos nas despesas do ensino em Goiás

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, suspendeu – em decisão tomada no dia 19 de dezembro, antes do início do recesso forense – a eficácia de lei do Estado de Goiás que incluiu o pagamento de pessoal inativo nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A liminar foi deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6049, ajuizada pela procuradora-geral, Raquel Dodge, contra a Lei Complementar estadual 147/2018.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Processo relacionado: ADI 6049

Segundo a procuradora-geral, a norma – que altera o artigo 99 da Lei Complementar estadual 26/1998 – ‘apresenta vício de inconstitucionalidade formal, pois os estados e o Distrito Federal não podem invadir o campo de atuação das normas gerais sobre despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)’.

Raquel argumenta que a destinação dos impostos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino público ‘impõe tratamento nacional uniforme da matéria’. Sustenta a necessidade da concessão de liminar ’em razão da redução dos recursos públicos vinculados à educação em Goiás’.

Suspensão

O ministro considerou que o legislador estadual ‘parece ter invadido a competência da União para legislar sobre a matéria’.

Lewandowski observou que a União exerceu a sua competência para legislar sobre normas gerais por meio dos artigos 70 e 71 da LDB (Lei 9.394/1996), que estabelecem quais despesas seriam consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino e realizadas visando à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais.

Ele verificou que ‘a norma local vai além do que dispõe a lei federal ao incluir o pagamento de pessoal inativo, em aparente desconformidade com as regras estabelecidas pela União’.

Entendeu caracterizada a plausibilidade jurídica do pedido.

Lewandowski citou recente decisão cautelar na Ação Cível Originária (ACO) 3131, na qual o relator, ministro Roberto Barroso, considerou que o artigo 70, inciso I, da LDB considera como despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, para fins de aplicação do percentual previsto no artigo 212 da Constituição Federal, ‘apenas os gastos com remuneração do pessoal docente, sem referir-se a proventos’, e que o artigo 71, inciso VI, ‘expressamente exclui os gastos com pessoal em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino’.

Ainda segundo Lewandowski, a Lei Complementar 147/2018 mostra-se em desconformidade com o artigo 167, inciso IV, e com o artigo 212, caput, da Constituição Federal, ‘por vincular parte das receitas provenientes de impostos ao pagamento de despesas com inativos, os quais, a princípio, deveriam ser custeados pelas receitas do regime previdenciário’.

Para o ministro, o perigo de demora da decisão também está devidamente demonstrado no caso, uma vez que a manutenção da lei impugnada poderá resultar ’em injusta redução de recursos públicos destinados às efetivas atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino no Estado de Goiás’.