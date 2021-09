Liderança e diversidade caminham de mãos dadas, nutridas pelo data-driven

A liderança pode até ser solitária em alguns momentos, mas a verdade é que o processo de alcançar e de exercer o papel de líder tornou-se diametralmente oposto a estar afastado das pessoas. A crença de que comandar exige um lugar “especial” (do alto de uma torre imaginária ou dentro de uma sala inacessível) não funciona mais. Ao contrário. Mais do que nunca, o líder do século 21 precisa ter os pés fincados no chão e a mente e a alma abertas para captar e estimular a diversidade em suas múltiplas vertentes.

Diversidade não é apenas uma palavra ou uma meta, é o mundo. Quem olhar ao redor verá como somos diferentes, desiguais, plurais, complexos e únicos em nossos potenciais e em nossas limitações. E por isso as soluções, os serviços, os produtos, os valores, os sonhos e os temores que nos rodeiam são tão variados, porque “conversam” com uma infinidade de jeitos de ser e existir. Outro dia descobri que a intolerância à lactose é muito mais comum em pessoas asiáticas. Como não considerar essa peculiaridade na comunicação, no varejo, na gastronomia, na culinária, na medicina?

Compreender a diversidade e trabalhar em seu favor tornou-se vital. A Coca-Cola deu uma lição nesse sentido (e arrebatou um Leão de Ouro). No lugar do tradicional bom velhinho branco que inunda as telas nos finais de ano, a marca lançou um especial com o primeiro Papai Noel negro da televisão brasileira. A história fala abertamente do preconceito racial no Brasil e convida a refletir sobre a importância da representatividade em um país composto em sua maioria por pessoas negras. Uma ideia como essa somente nasce e alça voo onde há lideranças com empatia e experiência para entender o seu alcance (social, histórico, corporativo e comercial).

Liderança e diversidade andam abraçadas já faz algum tempo e andarão cada vez mais, apoiadas aos dados. Lembro-me de um anunciante que resolveu juntar todas as marcas de proteção solar da empresa (com públicos e atributos distintos) na mesma ação, considerando a relevância do tema (por que não?). Em outro momento, esse mesmo cliente resolveu unir, em uma única estratégia, todos os departamentos que se relacionam diretamente com pessoas (SAC, Marketing, Comunicação, Digital, RH e CRM). Claro, cada área tem um ângulo privilegiado das narrativas internas e externas. Ao somar as experiências, promove-se a comunicação integrada que, nutrida pelo data-driven, leva a resultados muito mais precisos e consistentes.

A evolução natural desse movimento tem sido trazer para a mesma mesa os diferentes olhares humanos (considerando gênero, etnia, idade, classe social) bem como as diferentes experiências profissionais (arte, psicologia, filosofia, engenharia, matemática etc). Esse é o caminho para compor uma visão mais complexa e profunda do nosso tempo. Ao estimular a interação de áreas diversas e entre perfis variados, a liderança abre caminho para o desenvolvimento de soluções (projetos, produtos, serviços, big ideas) ancoradas na realidade e, por isso, muito mais poderosas, com propósito e valores afinados com o mundo em que vivemos.

O case Salla 2032 ilustra bem o poder de saber decodificar e destacar a agenda global. Salla, a cidade mais fria da Finlândia, foi a estrela de uma ação premiadíssima no Festival de Cannes, tendo como objetivo alertar sobre os riscos iminentes do aquecimento do planeta. Moradores e prefeito (todos reais) lançaram a candidatura de Salla aos Jogos de Verão 2032, lembrando que se nada for feito, até um lugar onde há neve poderá sediar um evento para esportes de verão. Uma campanha de alto impacto, que combina humor e inteligência a serviço de um tema espinhoso e fundamental.

O chefe de ontem deu lugar ao líder inspirador, que tem uma bagagem pessoal e profissional capaz de motivar as pessoas e de aglutinar talentos variados e preparados para acompanhar as transformações da contemporaneidade. Isso inclui trabalhar com profissionais muito diferentes de si mesmo (em estilo, formação acadêmica, história de vida) e até superiores em competência e habilidades. A partir desse mosaico de vozes é possível dialogar com as mais urgentes e relevantes demandas mundiais (diversidade, sustentabilidade, igualdade) e construir soluções criativas, simples e verdadeiramente efetivas para as pessoas.

*Luciana Vidigal, consultora de reputação, comunicação e novos negócios