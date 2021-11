Liderança digital é a nova forma de gerenciar equipes junto à transformação tecnológica

Em tempos de transformação tecnológica, ser líder é um desafio que exige adotar novas formas de pensar e se relacionar com as equipes. A liderança digital ou 4.0 é o novo modelo de gerir pessoas, que busca o respeito mútuo entre diferentes cargos hierárquicos.

Líderes digitais investem tempo em orientar e engajar os colaboradores, que trabalham com autonomia e são conduzidos de acordo com suas competências e especificidades. Se, antes, a chefia gerenciava pela autoridade, atualmente é um espelho para os profissionais, que participam da tomada de decisão e enxergam, na liderança, um benchmark para a sua carreira.

Entre as competências das novas lideranças, estão a capacidade de engajamento, ou melhor, a habilidade de se relacionar com empatia e tornar os colaboradores ativos em projetos, a capacidade analítica para interpretar as informações e saber usá-las a seu favor a fim de tomar decisões assertivas, e orientar os profissionais a alcançarem seus objetivos graças à criação de equipes eficientes. A comunicação com mensagens claras e coerentes também faz parte das metas, com o uso dos canais digitais para manter a força das relações e atingir a todos.

Com a aceleração atual do mercado de trabalho, as empresas estão se reinventando para oferecer às pessoas diferentes meios de trabalho, sejam eles o home office, o teletrabalho, híbrido, com horários alternativos, entre outros formatos. Com isso, os líderes são desafiados a gerenciar equipes dentro desses modelos e oferecer oportunidades de desenvolvimento rápido e conciso aos liderados – principal meta da nova geração de colaboradores.

A liderança digital não beneficia apenas quem trabalha nas organizações, mas também a própria empresa, que cresce com o engajamento dos profissionais. Com a orientação individualizada e empatia, as atividades são desempenhadas com maestria e perfeição, além de haver a diminuição do turn over, uma vez que as pessoas se identificam e geram uma conexão com a empresa que vai além das questões financeiras.

*Sandro Stanczyk é diretor de Customer Experience da NTT DATA