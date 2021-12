Lições da pandemia: quando a política atrapalha a ciência

Chegamos ao fim de 2021, quase dois anos depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a primeira pandemia do século XXI. Infelizmente, uma doença que tirou a vida de mais de 5 milhões de pessoas no mundo, entre elas, 615 mil brasileiros. A notícia de um vírus desconhecido deixou o mundo atônito e, apesar dos gigantescos desafios e da imensurável dor, é preciso exaltar a evolução que conquistamos no campo da ciência e da medicina.

Em um tempo surpreendente, a comunidade científica se mobilizou e, em dez meses, o primeiro imunizante com capacidade para atenuar o contágio do vírus e a gravidade da doença foi aprovado. A partir daí, outras vacinas surgiram e, com elas, a esperança de que o mundo superaria essa pandemia mais rápido que o imaginado. A mobilização não pode parar. Vacinas salvam vidas, mas sozinhas não bastam. O vírus e suas variantes são traiçoeiros e, sem uma política global de imunização em massa, novas ondas virão para nos derrubar. Até agora, ainda não sabemos como as vacinas reagirão diante da variante Ômicron.

Por isso, enquanto as vacinas não inibirem e erradicarem a pandemia da COVID-19, é preciso investir em drogas capazes de evitar as formas mais graves da doença. Só com a quase totalidade da população vacinada e com remédios eficazes é que poderemos voltar a viver sem medo. A resposta para a COVID-19 não é única. Uma doença com mecanismos tão complexos não se deixa combater fácil. Assim como foi com o HIV, que só foi derrotado quando um coquetel de drogas foi empregado, e com as hepatites B e C, o coronavírus precisa de uma atuação em múltiplas frentes simultaneamente.

Para chegar a esse patamar de discussão, é necessário separar ciência de política. Obviamente, os dois acabam se encontrando principalmente para fins de políticas de saúde pública, mas o entrelaço sem critério prejudica os estudos e dogmatiza a ciência. Isso, nada mais é que a anti-ciência, ou melhor, o neo-obscurantismo, travestido de ciência. Ao menos no Brasil, o debate se distanciou de qualquer razoabilidade e caiu na polarização infantil: o cientista que defende remédios, automaticamente, ganha o rótulo de anti-vacina, e vice-versa. Esse extremismo só tem um vencedor: o vírus.

A ciência requer racionalidade, observação, hipótese e tentativa. A descoberta exige coragem. Não é porque houve uma aposta errada (e exagerada) em um medicamento sem eficácia que todos serão. Há substâncias muito promissoras sendo testadas. No Brasil, entre erros e acertos, os hospitais chegaram a coqueteis de anticorpos monoclonais, antivirais, anti-inflamatórios e medicamentos que agem fortalecendo o hospedeiro. É a ciência humanizada que entende que pessoas valem mais do que planilhas. Se há segurança na medicação, a tentativa é bem-vinda.

Essas descobertas devem ser celebradas. E, sem preconceito, é preciso olhar para todas elas. As substâncias que controlam os hormônios têm de ser consideradas, afinal, a entrada principal do SARS-CoV-2, ocorre pela ECA-2 – proteína fundamental do sistema endócrino. A segunda proteína, que prepara o vírus para entrar nas células, a TMPRSS2, tem como único controlador da sua expressão os hormônios androgênicos ou melhor, hormônios com ação de testosterona. O bloqueio da atividade androgênica é um caminho extremamente promissor, com resultados solidamente demonstrados. Ignorar isso significa deixar de salvar vidas.

Em estudos realizados no Brasil, testamos essas substâncias com metodologia rígida. Em pesquisas clínicas e hospitalares – todas aprovadas por órgãos responsáveis como a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – inibidores da testosterona como a dutasterida e a proxalutamida mostraram excelentes resultados. Por exemplo, obtivemos uma redução de 77,7% a 92% de mortalidade em pacientes hospitalizados, números auditados e aprovados por três comitês científicos independentes.

Infelizmente, a política sobrepôs a ciência, mas os números não mentem. O vírus já tirou milhares de vidas e é contra ele que devemos lutar, com todas as armas: vacinas, medidas preventivas, tratamentos, tudo enfim, para evitar a doença e, se não puder ter sido evitada, que seja combatida.

Aprendemos muito nessa pandemia. Pela primeira vez, talvez, gerou-se um interesse genuíno pela ciência, como ela é feita, como os resultados são obtidos. Entretanto, alguns aprendizados ainda precisarão de mais tempo para serem depurados. A ciência do extremismo não é ciência. Que olhemos para essa oportunidade para ampliarmos os horizontes e nos prepararmos para os desafios futuros, com união, empatia, respeito e amor ao próximo.

*Flávio Adsuara Cadegiani, médico endocrinologista, mestre e doutor em Endocrinologia Clínica pela Unifesp/EPM, pesquisador principal do AndroCoV Trial