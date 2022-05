Licença para ‘pais solo’: é preciso humanizar as decisões judiciais brasileiras

Assistimos neste mês de maio, com imenso entusiasmo, ao Supremo Tribunal Federal (STF) referendar uma decisão judicial e torná-la um direito em todo o território brasileiro, concedendo ao servidor público licença de 180 dias no caso dos chamados “pais solos”. A figura do pai solo se dá quando o genitor toma conta dos cuidados de uma criança nos seus primeiros meses de vida, uma vez que inexiste a presença da mãe (genitora).

A decisão do Supremo, firmada em sede de Repercussão Geral, é válida para todas as ações que tenham o mesmo propósito no Brasil, firme no cumprimento do que diz nossa Constituição quanto ao “melhor interesse da criança” (artigo 227 da Carta Cidadã). No caso específico, foi julgado o Recurso Extraordinário – RE nº 1.348.854, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reconheceu o direito de recebimento de salário-maternidade ao pai solteiro cujos filhos foram concebidos por meio de técnicas modernas de fertilização in vitro e gestação por substituição.

Durante todo o julgamento do caso, atuamos como Amicus Curiae ou “Amigo da Corte”, oportunidade em que representamos a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE, levando aos ministros e ministras, juntamente com outras entidades, argumentos para a concessão do importante benefício. As justificativas do INSS para não dar ao servidor o direito à licença de 180 dias eram frágeis e se apegavam ao fato de que a licença-maternidade é conferida exclusivamente à mulher gestante, o que ocorreria unicamente em razão de suas diferenças biológicas em relação aos pais.

Ainda segundo o INSS, as relações biológicas e afetivas que vinculam o bebê e a mãe seriam nitidamente diferentes daquelas previstas para os vínculos estabelecidos com o pai (como se verifica no caso da amamentação). Ocorre que, no contexto específico dos autos, não se registrava a figura materna, ficando a criança sob os cuidados exclusivos do pai, servidor público solo. A lacuna legislativa quanto ao cenário jurídico proposto era flagrante, oportunidade em que o TRF 3 optou corretamente pelo uso de interpretação analógica para garantir o direito do menor ao convívio parental nos primeiros 180 dias de sua vida com a figura paterna, haja vista a inexistência da figura da mãe.

A Constituição Federal, por meio de seus artigos 226 e 227, institui como um dos deveres da família e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, sendo imprescindível a presença dos pais para o desenvolvimento dos bebês e crianças, seja qual for a forma familiar que se apresente. Nesse contexto, é preciso que a sociedade compreenda que há tempos convivemos com vários tipos de núcleos familiares e que, como tal, merecem integral acolhimento e a garantia de seus direitos de forma igualitária.

Desse modo, o texto constitucional deve ser sempre interpretado à luz do contexto contemporâneo, protegendo o direito da criança à convivência paternal ou maternal para qualquer que seja o núcleo familiar presente em nossa sociedade, e não somente aquele correspondente ao antigo conceito de família “tradicional”.

Antes do julgamento de que tratamos neste artigo, a Suprema Corte já vinha firmando histórica jurisprudência no sentido de proteção aos vários núcleos familiares brasileiros, com atenção especial à extensão do conceito do termo “família”. É o que se verifica dos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132/RJ (impossibilidade de interpretações jurídicas que obstem o reconhecimento do núcleo familiar composto por pessoas do mesmo gênero), assim como do Recurso Extraordinário nº 778.889 (reconhecimento da igualdade dos prazos de licença adotante e maternidade). Ou seja, a Suprema Corte historicamente vem tomando decisões no sentido de confirmar um processo histórico de mutação constitucional do conceito de família.

O artigo 207 da Lei 8.112/1990 confere o direito de licença de 120 dias consecutivos, sem prejuízo de sua remuneração, exclusivamente à servidora gestante, em uma redação que se amolda de forma restritiva à estrutura familiar tradicional. É possível compreender que o dispositivo foi concebido pelo legislador em uma época que ainda pouco se discutia em âmbito jurídico a expansão do conceito de família, que passou a ser modificado de forma paulatina ao longo dos anos pela Suprema Corte.

Dessa forma, o dispositivo acaba por desconsiderar a possibilidade de um núcleo familiar monoparental, que se manifesta, por exemplo, no cenário de pais solos viúvos ou de crianças concebidas a partir da utilização do método de fertilização in vitro e gestação por substituição, caso dos autos em questão. Como a legislação não trata da eventualidade de um núcleo familiar composto por apenas um parente homem, a criança acabava sendo impedida de aproveitar de um período de acompanhamento de 120 dias imediatamente após seu nascimento, colocando em risco o seu próprio desenvolvimento.

Portanto, a manutenção dessa lógica por mera interpretação legalista, desatenta à realidade contemporânea, manifesta violação aos ditames constitucionais, firme no que preconiza a proteção absoluta do melhor interesse da criança e adequada convivência familiar no período inicial da sua vida, reconhecidamente essencial para seu desenvolvimento.

Com este julgamento, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se coloca na defesa de uma sociedade mais justa e humana, assim como fez na decisão que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. É com esperança que assistimos os largos passos que a Justiça brasileira vem dando na garantia dos avanços civilizatórios da sociedade. É tempo de olhar para frente, acolher a diversidade das relações humanas e, sobretudo, humanizar as decisões dos Tribunais brasileiros!

*Cezar Britto é advogado e escritor, autor de livros jurídicos, romances e crônicas. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e da União dos Advogados da Língua Portuguesa. É membro vitalício do Conselho Federal da OAB e da Academia Sergipana de Letras Jurídicas e comando o escritório Cezar Britto& Advogados Associados

*Renato Bastos Abreu é advogado, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP e cientista político graduado pela Universidade de Brasília – UnB. Integra a equipe do escritório Cezar Britto & Advogados Associados atuando nas áreas de Direito Constitucional e Administrativo/Cível, com especial ênfase em direito público e Tribunais Superiores