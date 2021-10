Liberdade de expressão ou discurso de ódio?

Tem uma frase, atribuída ao filósofo Herbert Spencer, que provavelmente você já deve ter ouvido ou até mesmo repetido. “A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro”. Portanto, a liberdade que muitos de nós reivindicamos como uma condição máxima da nossa convivência social, também possui seus limites éticos.

A repercussão do caso do atleta do Minas Tênis Clube que postou em suas redes declarações homofóbicas após a DC Comics anunciar que o Super-Homem se descobrirá bissexual trouxe à tona, novamente, o debate sobre liberdade de expressão. O jogador foi demitido e teve que postar um pedido de desculpas em suas redes.

Afinal, fazer comentários homofóbicos é liberdade de expressão?

John Mill, reconhecido como um dos principais intelectuais do liberalismo, trouxe entre suas contribuições, a teoria do “princípio do dano”. Este seria o critério moral para evitar que haja criminalização e punição de forma arbitrária. Para o autor, toda expressão é legítima, porém, pode ser limitada quando causar danos a terceiros.

Em uma sociedade cada vez mais intolerante, cujo ambiente tem sido tomado por incitação à violência contra grupos minorizados como a comunidade LGBTQIA+, discursos que endossam tais práticas, ou seja, que podem causar danos a terceiros, devem sim ser passíveis de punição. Para além dos danos de violência física, esse grupo também sofre constantemente violências ditas “simbólicas” como dano à reputação e posição social.

Como exposto no livro de Anna Laura Fadel, existem críticas ao pensamento de John Mill, pois sua teoria considerava apenas os danos físicos e econômicos. É um ponto válido e aberto a problematizações, principalmente se levarmos em consideração o período histórico. Desta forma, a autora apresenta contribuições do filósofo Jeremy Waldron, que oferece novas perspectivas sobre o tema, inclusive, relacionadas ao discurso de ódio.

Para Waldron, o discurso de ódio está, também, relacionado a publicações que expressam desrespeito, ódio e difamação a membros de grupos minorizados. BINGO!

Em 2020, 237 pessoas morreram de forma violenta devido a sua orientação sexual ou identidade de gênero*. Em 2019, pesquisa no LinkedIn com mais de mil profissionais apontou que 25% ainda não tinham falado para ninguém no ambiente de trabalho sobre a sua orientação sexual. Destes, 22% argumentaram o medo de represália por parte dos colegas. Ainda, 35% dos entrevistados LGBTs afirmaram já ter sofrido algum tipo de discriminação velada ou direta por colegas.

Waldron utiliza de um caráter objetivo para limitar o que é liberdade de expressão do discurso de ódio: a dignidade. Que na sua percepção, trata-se do status social. Portanto, na perspectiva do filósofo, a regulação do discurso de ódio é uma forma de proteger a condição social dos grupos minorizados.

Ao analisar rapidamente os dados – e tantos outros estudos – percebemos que o resultado de discursos de ódio contra a população LGTBQIA+ reflete na ausência da sua dignidade e status social. O preconceito as afasta do círculo familiar, do mercado de trabalho e de outros espaços sociais em que impera o “normal” e não o “Outro”. Mas, o mais grave é que o resultado desses discursos afeta diretamente na garantia da sua existência, visto que muitas pessoas ainda são vítimas letais de tal violência.

Carolin Emcke, em “Contra o ódio”, explica que o ódio não surge repentinamente, ele é resultado de um contexto específico, cujas razões também são fabricadas por alguém, e que podem ser repassadas por gerações.

Tanto Emcke quanto Waldron recorrem à democracia para endossar seus argumentos, reforçando que em sociedades democráticas é necessário proteger a dignidade de grupos minorizados, admitir erros e corrigir injustiças. Portanto, se queremos garantir uma sociedade mais justa e digna para todas as pessoas, principalmente para a população LGBTQIA+, devemos começar pelo limite ético da liberdade de expressão e discurso de ódio. Um é opinião, o outro, crime.

*Francine Malessa, diretora da Alteritat Diversidade

