Liberdade de expressão, a pretensão de exigir direito de resposta e a verdade dos fatos

Sob a justificativa de que uma das recentes capas da revista IstoÉ – aquela em que o presidente Jair Bolsonaro é apresentado com bigode de Hitler e classificado como “mercador da morte” – não condiz com a verdade dos fatos, a Advocacia-Geral da União, agindo mais como órgão de um candidato presidencial à reeleição do que como órgão de Estado, tomou duas decisões polêmicas. A primeira decisão foi pedir direito de resposta, recorrendo a uma notificação extrajudicial na qual ameaça processar civil e criminalmente a editora responsável pela publicação caso a pretensão não seja atendida. A segunda decisão foi tentar obrigar a revista a publicar uma nova capa, substituindo o título original de “Arquiteto da tragédia” por “Governo Bolsonaro defendeu a vida, o emprego, a liberdade e a dignidade”, com o próprio personagem abraçando uma criança ao lado de uma bandeira brasileira. Para a AGU, “o periódico” teria se mostrado, “estranhamente, omisso sobre os programas e avanços públicos desenvolvidos pelo Estado brasileiro na seara da saúde desde o início da crise sanitária”.

Como o presidente da República nunca escondeu o desprezo pela ciência, jamais se manifestou a favor da imunização por meio de vacinas, não mostrou uma única vez compaixão pelas mais de 600 mil vítimas fatais da pandemia e ainda criticou os governadores que adotaram políticas de isolamento social, se há alguém equivocado nesse embate são, justamente, os advogados da AGU. Por mais que invoquem o surrado argumento da “verdade dos fatos”, qual foi o “avanço público” efetivo que o governo Bolsonaro deu “na seara da saúde pública” desde o advento da Covid-19? Desse modo, como podem esses advogados pleitear um direito de resposta a uma capa que apenas retratou a realidade, afirmando que Bolsonaro “patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista”? Por fim, como poucos dias após a entrega da notificação o presidente fez uma absurda associação entre a Aids e as implicações das vacinas contra a Covid, imediatamente refutada por entidades médicas, seu comportamento não confirmou o que disse a IstoÉ em sua capa, desmoralizando com isso os argumentos dos advogados da União?

Mais importante ainda do que as contradições que estão por trás das pretensões da AGU, é o fato de que a pretensão do órgão não é original. Essa foi uma prática nos tempos sombrios da ditadura militar, entre as décadas de 1960 e 1980. Chamo atenção especificamente para o que ocorreu em 1979, quando o então ministro do Exército, general Fernando Bethlem, denunciou o jornalista paulista Antônio Carlos Fon, nos termos do artigo 14 da Lei de Segurança Nacional. A justificativa foi de que, ao tratar de crimes e métodos de trabalho dos órgãos de segurança da época numa matéria publicada pela revista Veja [1], ele teria apresentado “fatos deturpados, conclusões tendenciosas e inverdades com o escopo único de atirar a opinião pública contra as autoridades constituídas”.

A retórica do general, na época, não foi muito diferente da dos advogados da AGU, hoje. Estes disseram que “comparar este governo a um que planejou o extermínio do próprio povo é um artifício pueril, acintoso e criminoso”. Aquele classificou o texto da reportagem de Fon como “inflamante” e alegou que ele fazia parte de “uma campanha de descrédito do Exército e do regime”. Nos dois casos, vê-se com clareza a tensão entre a liberdade de imprensa, por um lado, e os valores estamentais das corporações militares, por outro. Com sua intervenção na queda do Império em novembro de 1889, classificada como um golpe militar pelo historiador José Murilo de Carvalho, elas teriam viciado o regime presidencialista desde o início, arvorando-se em pais da República, como se tivessem o direito adquirido de intervir a qualquer momento na vida política, sob qualquer pretexto e quando desejassem[2].

Nos dois casos, o denominador comum envolve a má atuação de alguns militares que, independentemente de terem chegado ao poder por um golpe ou pelo voto, macularam a imagem da corporação estamental. Nos dois casos, a tentativa de seus comandantes de limpar a imagem manchada por gente como o coronel Brilhante Ustra, no passado, e um tenente despreparado (reformado no posto de capitão) que sempre o idolatrou, juntamente com outros torturadores, envolveu um ataque a jornalistas. Ou seja, a membros de uma categoria profissional que, de tanto acompanhar os meneios da vida política, sabe se articular no espaço público da palavra e da ação e defender a liberdade de expressão, os direitos de informar e o direito que os cidadãos têm de ser informados.

Nesse sentido, as ofensivas tanto do general Bethlem quanto da AGU representam um choque entre dois tipos de mentalidades conflitantes e uma advertência de que militares despreparados para o exercício do poder não aceitam ser criticados pelas asneiras que falam nem ser caricaturizados por revistas que apresentam um deles com bigodinho de Hitler. Se no passado o ministro do Exército recorria a uma lei de segurança sem legitimidade, no presente os conselheiros Acácio do capitão interpretam de modo distorcido o artigo 5º da Constituição, que trata das liberdades fundamentais e das garantias públicas, e a Lei 1.388/15, que disciplina o direito de resposta. Ontem, como hoje, ao se sentirem legitimados quando sustentados por qualquer legalidade e por qualquer interpretação enviesada de um texto legal, esse pessoal continua confundindo legalidade, que implica as regras jurídicas que disciplinam o exercício do poder, com legitimidade, que pressupõe o fundamento para o exercício do poder[3].

Não bastasse isso, há ainda um outro ponto que merece destaque. Na ameaça à IstoÉ, como na afronta à Veja, as atenções do ministro do Exército e dos advogados da AGU foram voltadas não apenas ao público externo, mas, também, ao público interno – ou seja, para a corporação militar. Ao invocar a Lei de Segurança Nacional, no primeiro caso, e ao exigir direito de resposta e a publicação de uma capa com Bolsonaro ao lado de uma criança e da bandeira brasileira, no caso atual, esse pessoal tinha em vista a unidade da corporação militar, por um lado, e a velha e conhecida pretensão do militarismo nacional de não ter suas ações arbitrárias avaliadas nem criticadas, sob a alegação de que as ordens burocráticas são indiscutíveis, como foi dito pelo general Eduardo Pazuello. “É simples assim”, afirmou ele há exatamente um ano.

O problema é que as coisas não funcionam desse modo tão “simples”. Enquanto corporação militar, a unidade das Forças Armadas depende de seus valores estamentais, como disciplina e hierarquia. Mas, na medida em que os militares sempre se arvoraram em “pais da República”, passando a intervir na sociedade de classes, como afirma o historiador José Murilo de Carvalho, esses valores estamentais foram sendo progressivamente corroídos. Isso ficou particularmente evidente nos tempos de caserna do tenente Bolsonaro, que hoje, na vida política, afirma e reafirma sua autoridade chamando a corporação militar de “meu Exército”.

Como afirmei na época em que o general Bethlem acionou o jornalista Antônio Carlos Fon, “a política não afeta a estabilidade militar apenas por introduzir no seu universo estamental elementos desagregadores do espírito de corpo. Ela também afeta a estabilidade militar por ser, em si, oposta a todos os componentes típicos do destino vital humano próprios do estamento militar”[4]. Desde o episódio envolvendo Fon, aprofundou-se o grau de politização dos quadros militares, o que provocou o desequilíbrio entre seus papéis profissional e político. Isto porque é cada vez mais difícil separar as situações que exigiam o exercício do profissional e as que passaram a requerer o papel do político, do mesmo modo como se tornou inevitável conferir significados políticos a tarefas militares, e vice-versa.

Em todos esses aspectos, a ofensiva contra a revista IstoÉ – a exemplo do que ocorreu com a Veja em 1979 – carece de fundamentos concretos que justifiquem a abertura de um processo e o pedido não só de concessão de um direito de resposta, como, igualmente, de publicação de uma capa demagógica concebida para atender aos objetivos eleitoreiros do presidente. Se no passado o jornalista António Carlos Fon simplesmente descreveu fatos que o regime ditatorial sonegava à população, no presente a revista IstoÉ recorreu apenas a uma metáfora gráfica para marcar as barbaridades de um governo negacionista, irresponsável e inconsequente – o que é de domínio público.

Nos dois casos, ficou evidenciado que o jornalismo e a política são atividades que se implicam, uma vez que a democracia exige o concurso da opinião pública, a qual, no espaço da palavra e da ação, julga as razões e os valores em nome dos quais a ação política se fundamenta. Nos dois casos, também tanto o general quanto os advogados da AGU botaram os pés pelas mãos, desmoralizando-se.

[1] “Descendo aos porões”, Veja, edição de 21/02/79.

[2] Ver, nesse sentido, José Murilo de Carvalho, “Ainda não proclamamos a República”, entrevista concedida ao Jornal do Brasil em 5/11/89.

[3] Examino a distinção entre os dois conceitos de modo mais aprofundado em minha tese de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP, Poder e Legitimidade, São Paulo, Editora Perspectiva, 1978.

[4] Cf. “Na distensão, o confronto entre a Imprensa e o autoritarismo”, in Jornal da Tarde, edição de 21/04/79

*José Eduardo Faria, professor titular e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP