Liberdade aos magistrados

“Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada”.

O poema de Eduardo Alves da Costa, escrito na década de 1960, é adequado à realidade atual por que passa a magistratura brasileira. Há anos em recorrentes batalhas contra as forças que ameaçam sua autonomia e independência, a classe passou a enfrentar, a partir de setembro deste 2022, novas regras que impõem ainda mais limites à quase inexistente liberdade que pode possuir.

A edição do Provimento n. 135/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamenta o uso das redes sociais pelos juízes, e veda, aos magistrados, dentre outras proibições, “manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia, ainda que em perfis pessoais próprios ou de terceiros, que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições”.

O que a princípio parece se restringir apenas a mais uma norma imposta à magistratura, especialmente durante o período eleitoral, é compreendido pela classe como mais um instrumento de cerceamento à diminuta liberdade a que tem direito.

As duras normas à que a magistratura já é submetida em relação à conduta dos juízes estão escritas na Constituição Federal, Lei Orgânica da Magistratura (Loman), e no Código de Ética da Magistratura. Juntas, formam um verdadeiro arcabouço que delineia sobre a atuação do magistrado, na vida pública e privada que, em razão destes regimentos, é quase inexistente.

É compreensível que a intenção do CNJ seja resguardar tanto os magistrados quanto a lisura do processo eleitoral, mas há que se refletir que a expedição de mais um ato em meio a uma legislação que já impede que o juiz participe do processo político pode acabar por tolher-lhe a liberdade constitucionalmente assegurada a qualquer cidadão.

Magistrados já não podem, por exemplo, se candidatar a cargo político, enquanto esse direito é garantido a outras profissões que compõem as carreiras jurídicas, como advogados, delegados e policiais. Recentemente, Projeto de Lei buscava impor que magistrados cumprissem quarentena de cinco anos para se candidatar a cargos eleitorais, de modo a igualá-los aos políticos ficha-suja.

É preciso que os magistrados, que estão no seio da sociedade, conhecem o processo político, e são também eleitores, tenham o direito de se posicionar sobre assuntos diversos. Imparcialidade no exercício da função é diferente de neutralidade na conduta humana e pessoal. Juízes devem primar pela imparcialidade; ou seja, não ter qualquer interesse em relação às partes do processo. Já a neutralidade é desaconselhada pela própria doutrina, pois não se espera de um juiz insensibilidade e indiferença.

É necessário ressaltar que os dispositivos que tratam da conduta dos juízes asseveram punições em caso de qualquer descumprimento; não sendo preciso, pois, que novas regras se estabeleçam e busquem privá-los da liberdade de expressão assegurada a todos os cidadãos pela Constituição.

Mitigar a liberdade de expressão dos juízes é atentar contra o direito humano fundamental. É contribuir para as recorrentes ameaças à independência do Judiciário e à integridade de seus membros.

É preciso que a união se faça, e que, mais uma vez, lutemos pela nossa liberdade, pois, como disse o jurista Eduardo Couture, “no dia em que o juiz tiver medo, nenhum cidadão dormirá tranquilo”.

*Patrícia Carrijo é juíza e presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego)