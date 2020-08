LGPD: oportunidades e desafios

É inacreditável o quanto você não conhece o jogo que joga a vida toda. Essa frase é de Mickey Mantle, estrela do beisebol americano, detentor de vários recordes e presença no hall da fama do esporte nos Estados Unidos. O pensamento abre o filme “Moneyball – O homem que mudou o jogo”, que conta como a análise de dados mudou a história de um dos esportes mais populares no país.

A afirmação do ex-jogador pode muito bem ser aplicada quando o assunto é privacidade e proteção de dados nos negócios. As empresas lidam, desde sempre, com uma infinidade de informações e dados de mercado, clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e titulares de dados no geral. Porém, com a iminência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrar em vigor, jogou luz à importância de possuir práticas e procedimentos de governança de dados e segurança da informação nas organizações públicas e privadas.

Grande parte das companhias não possui uma cultura internalizada de privacidade e proteção de dados. Em muitos casos, não realizam o tratamento necessário porque não observam o valor que eles têm. Definitivamente, a LGPD chega para mudar esse cenário. Conceitualmente, a legislação impõe regras, direitos e obrigações com relação ao tratamento de dados pessoais, para todas as operações de tratamento, realizada por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do porte ou área de atuação, desde que estejam enquadradas aos moldes do art. 3º da LGPD.

Atualmente, muitas empresas que estão se preparando para a LGPD estão seguindo a General Data Protection Regulation (GDPR), lei europeia de proteção de dados que traz padrões rígidos de privacidade, proteção de dados e segurança. Contudo, não é possível garantir que a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autoridade responsável por fiscalizar, zelar e implementar a LGPD, seguirá os mesmos preceitos.

Partindo dessa premissa, é possível afirmar que, atualmente, estar em total conformidade é um enorme desafio. Muito porque não há diretrizes e direcionamentos claros a serem seguidos, exceto o próprio texto frio da Lei. Hoje esse é um jogo incompleto, com regras essenciais ainda não delineadas. Assim, elas são presumidas pelos jogadores no decorrer da partida, mas ainda não há concretude suficiente para trazer a necessária segurança jurídica para um tema tão caro à sociedade brasileira .

Nesse cenário, a ANPD terá um caráter sobretudo educativo, a qual sanará inúmeras questões, especialmente de temáticas contraditórias ou omissas. A sua existência é condição sine qua non para que isso aconteça, já que a agência será responsável por implementar, zelar e fiscalizar o cumprimento da lei, como dito antes. Entrando em vigor sem o órgão, a tendência é que a lei seja inócua e gere uma insegurança jurídica prejudicando ou até inviabilizando relações comerciais por aqui.

Uma empresa que lida com grandes volumes de dados precisa fazer um trabalho consistente para se adequar aos preceitos da LGPD, que requer um nível alto de maturidade e critérios de segurança e governança. Agora, mais ainda. Todas as áreas foram afetadas pelas adaptações, com destaque para as de Dados e de Governança de Dados.

Neste momento, é importante que as empresas demonstrem que estão tentando estar em conformidade com a LGPD, investindo em treinamentos, consultorias, profissionais e infraestrutura. Porém, não se desconsidera que em época de crise, esses aportes fiquem ainda mais comprometidos.

A compreensão dos benefícios de estar em conformidade com a nova medida abre caminhos para a realização de todas as alterações necessárias na empresa. O processo é árduo, mas inevitável e recompensador.

Embora a ANPD ainda não tenha sido criada, organizações que fizerem a “lição de casa” largam na frente e passam a ter vantagem competitiva. A LGPD é essencial para o ambiente de negócios, embora ainda seja necessário aparar várias arestas.

*Paula Zanona e Fabrício Stuart atuam como Legal Counsel na Neoway