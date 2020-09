LGPD entra em vigor: quais são os primeiros passos que as empresas devem tomar?

Por decisão do presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM/AP), no dia 26.8.2020, foi acatada uma questão de ordem e declarado prejudicado o Artigo da MP 959/2020, que postergava a vigência da LGPD para 31/12/2020 (já no texto aprovado pela Câmara dos Deputados da sessão do dia 25/08/2020).

Embora a decisão tenha surpreendido a todos, por conta de grande esforço do governo e pressão de entidades de classe empresariais pela prorrogação da lei, não se pode dizer que a decisão do Senado foi inesperada. Quem acompanhou os debates e pronunciamentos dos Senadores em maio, quando estava em pauta a discussão quanto ao PL 1179/2020, pôde constatar uma enorme resistência quanto à prorrogação da Lei. Naquela ocasião, entendeu-se por manter a vigência geral da LGPD em agosto de 2020, postergando unicamente a vigência dos artigos da lei que tratam de penalidades para agosto de 2021. Portanto, ao considerar prejudicado o texto da MP 959, que versava sobre a LGPD, a decisão do Senado guarda coerência com a deliberação anterior da Casa Legislativa e põe um ponto final nessa discussão.

Importante destacar que a LGPD entra não entra em vigor imediatamente. A vigência definitiva deve ocorrer até o final de setembro – prazo esse que corresponde ao período regimental para veto ou sanção do Presidente da República da decisão tomada recentemente pelo Senado Federal.

Apesar da urgência do tema, não há motivo para pânico. Este é o momento de agir com maturidade e efetividade para análise dos processos de tratamento de dados pessoais dentro da organização e avaliação dos ajustes necessários para adequar às atividades de tratamento aos princípios da Lei, tais como: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.

Nesse novo paradigma legal, entram em cena, como protagonistas, os seguintes fundamentos: o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Portanto, listamos algumas medidas emergenciais que as empresas devem tomar para se adequarem, neste primeiro momento, à LGPD:

Mapeamento de todos os fluxos de coleta, manipulação, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais dos clientes;

Realização do Diagnóstico de Gap Analysis, para avaliar os principais processos internos e entender os riscos da sua empresa;

Confecção e manutenção do Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais;

Revisão dos dispositivos e locais de armazenamento de dados para implantação de novos sistemas de segurança;

Estruturação de políticas e procedimentos internos;

Revisão de contratos e documentos com fornecedores, clientes e colaboradores para a inclusão das novas diretrizes;

Eleição/escolha do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (denominado pelo GDPR de DPO – Data Protection Officer);

Criação de indicadores de performance, monitoramento e auditoria do programa de privacidade/proteção de dados;

Desenvolvimento do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;

Criação de um plano de treinamento e comunicação com os titulares dos dados, além de um manual sobre como atender às solicitações.

Criação do Plano de Resposta a Incidentes.

Além das medidas emergenciais citadas acima, dar treinamentos aos colabores envolvidos nos processos de tratamentos de dados pessoais é fundamental para que elas tenham noção sobre a lei e boas práticas. As corporações, na condição de Agentes de Tratamento, devem, agora, reavaliar suas dinâmicas e fluxos de coleta e tratamento de dados para identificar – a partir desses princípios e direitos – os pontos mais importantes a serem aprimorados e corrigidos nos seus processos internos.

*Fernando Sotto Maior Cardoso é sócio-fundador do escritório Sotto Maior & Nagel. Bacharel em Direito formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, especialista em Privacidade e Proteção de Dados (LGPD) e atuou na Comissão Provisória de Estudos do Novo Código de Processo Civil da OAB/SC entre 2013 e 2015