LGPD e o desafio do tratamento de dados de filiados aos partidos políticos

Os partidos políticos têm como finalidades constitucionais manter o regime democrático e o pluripartidarismo, além de resguardar os direitos fundamentais da pessoa humana. Observando premissas[1] de caráter nacional, insubordinação financeira ou administrativa a entidade ou governo estrangeiro, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento de acordo com a Lei, os partidos são inescapáveis instrumentos de efetivação democrática.

Para a criação de um partido, é necessário que seja feito o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a subscrição de, ao menos, 101 fundadores, com nome, naturalidade, número do título de eleitor, profissão e endereço. Além disso, o partido deve ter caráter nacional e o apoiamento de eleitores não filiados a partidos por meio da assinatura e número do título de eleitor. Inclusive, por conta da alteração da Resolução 23.571/2018[2], atualmente, é possível coletar as assinaturas eletrônicas por meio de sistema disponibilizado pelo TSE.

Assim, o desafio no tratamento de dados já começa com tentativa de criação do partido. Com relação aos dados dos fundadores, a filiação ao partido e a opinião política estão presentes quando do requerimento do registro, o que apresenta desafios por conta da necessária atenção do agente de tratamento, já que estes são dados sensíveis nos termos do art. 5º, II da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Como a natureza da maioria dos dados tratados por partidos é sensível, é preciso que os dados sejam protegidos, pois podem identificar e discriminar o titular em caso de acesso e divulgação irregular. Desta maneira, são dados sensíveis, dentre outros previstos pela LGPD, todos aqueles que permitem a identificação de pessoa natural e seu posicionamento político, como exemplo, ficha de filiação partidária e lista de doares de verba ao partido.

Diga-se que o TSE adotou direcionamento interno restringindo o acesso público aos dados de filiados[3]. Esse posicionamento é importante para resguardar a privacidade dos filiados, pois, assim como os partidos, a Justiça Eleitoral também deve resguardar os dados desses titulares.

O princípio da finalidade determina que todo tratamento de dados seja feito com base em propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Quando os partidos informam os dados ao TSE, a expectativa é que o tratamento seja realizado para conceder a filiação partidária, e não para que a população em geral possa ter acesso aquela informação e utilizá-la com fins diversos, como discriminar os filiados em entrevistas de emprego[4].

De um outro lado, quando tratamos dos dados de candidatos, a filiação partidária tem que estar nítida para os eleitores para verificarem se endossam o posicionamento político da legenda. Nessa situação, a divulgação da filiação pelo partido tem base no interesse público e direito à informação e não deve ser restringida sob pena de violar interesses democráticos.

Assim, em decorrência crescente do uso de dados pessoais nas eleições e atividades partidárias, para proteger os eleitores, filiados e a própria democracia, as agremiações partidárias têm que adequar o tratamento de dados à LGPD para não sucumbirem as multas e sanções do TSE e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Contudo, os partidos políticos têm se deparado com falhas na gestão de tratamento de dados. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou partido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais por conta de filiação sem autorização[5]. Nos autos do processo consta que a autora ficou filiada ao partido sem qualquer consciência da inscrição por 11 (onze) anos. Embora a condenação tenha sido módica, certamente o cenário poderia ser mais gravoso caso o fato estivesse sob a integral égide da LGPD.

No julgado ficou claro que o réu não conseguiu comprovar a regularidade da filiação por conta da ausência de organização e de delimitação das responsabilidades entre o diretório nacional e o municipal, sobretudo, em razão de ambas as instituições atuarem no mesmo local.

Se os diretórios seguissem a LGPD, a Lei dos Partidos Políticos e a Resolução nº 23.596/2019 do TSE, que estabelecem parâmetros sobre a coleta, recepção, transmissão, processamento, armazenamento e arquivamento das informações sensíveis produzidas por conta da atividade partidária, não haveria complicação para demonstrar a legalidade na filiação.

O caso não é único e este fato nos salta aos olhos com perplexidade já que mostra a realidade da maioria dos partidos políticos brasileiros: o defasado modo de gestão de dados e, consequentemente, a premente necessidade de adoção de medidas para adequação dos partidos à LGPD e às Resoluções do TSE sobre o tratamento e segurança de dados.

O Guia da ANPD e do TSE trazem disposições gerais sobre o cuidado dos agentes de tratamento, contudo, não apresentam um capítulo específico para os dados de filiados. Desse modo, para evitar sanções como a citada, que tendem a se tornar frequentes e mais gravosas, é preciso seguir as previsões gerais presentes na legislação e no Guia entendendo as vulnerabilidades presentes nas atividades de tratamento de dados do partido e de seus diretórios.

[1] Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

*Henrique Rocha, advogado e sócio no Peck Advogados. Mestre em Direito Empresarial. Pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-graduado em Direito Digital e Compliance

*Jéssica Guedes, advogada do time de Contencioso Digital, Gestão de Crises e Eleitoral Digital do Peck Advogados. Mestranda em Direito na Universidade de Brasília (UnB)

*Jorge Pompeu, graduando em Direito pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e estagiário em contencioso digital no Peck Advogados