Lewandowski vota para liberar a Copa América

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para permitir a realização da Copa América no Brasil. Ele estabeleceu como condição a apresentação de um plano, a ser elaborado pelo governo federal, com medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus durante o evento.

Documento O voto de Lewandowski PDF

“O Governo Federal tem a obrigação de tornar públicas, com a celeridade que as circunstâncias exigem, considerada, especialmente, a proximidade do início dos jogos da Copa América 2021, as providências que adotou, ou que pretende adotar, para garantir a segurança da população durante o evento e, de modo particular, a dos torcedores, jogadores, técnicos, integrantes das comitivas e profissionais de imprensa que ingressarão no País”, diz um trecho do voto.

O julgamento está sendo feito no plenário virtual – plataforma que permite aos ministros analisarem os processos e incluírem os votos no sistema sem a necessidade de reunião presencial ou por videoconferência. O resultado sai ainda nesta quinta-feira, 10.

Como mostrou o Estadão, a tendência dos ministros é liberar o torneio, marcado para começar no próximo domingo, em Brasília, com a partida entre a seleção brasileira e a Venezuela. A maior parte dos magistrados não vê problemas na realização da competição uma vez que os jogadores serão submetidos a testes para diagnosticar infecção por covid-19 e a disputa não terá público.