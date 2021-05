Lewandowski será o relator do habeas da ‘capitã cloroquina’, que não quer se autoincriminar na CPI da Covid Em um primeiro momento, o processo havia sido distribuído para o ministro Gilmar Mendes, que verificou 'eventual prevenção' no caso, considerando que Lewandowski era o relator de um pedido semelhante - o do ex-ministro Eduardo Pazuello