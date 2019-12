Lewandowski mantém ação contra sargento da Aeronáutica por tapas no rosto da mulher dentro do carro

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, negou seguimento – julgou inviável – ao Habeas Corpus 179707, em que a defesa de um sargento da Aeronáutica pedia o trancamento da ação penal a que ele responde por ter agredido a companheira, também dos quadros da FAB, nas dependências do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Florianópolis. Segundo a denúncia, em julho deste ano, a militar foi agredida com tapas no rosto e estrangulamento dentro do carro do acusado.

Segundo informações divulgadas pelo Supremo, a decisão do relator foi tomada em 19 de dezembro, antes do início do recesso forense – Processo relacionado: HC 179707

Defesa

Após o Superior Tribunal Militar negar habeas corpus, a defesa foi ao Supremo alegando que tudo não passou de ‘um mal entendido, uma discussão típica de casal’, tanto que sua companheira não deseja mais prosseguir com a demanda e continua vivendo em união estável com o militar. Outro argumento utilizado pela defesa foi o de que o inquérito policial militar (IPM) foi presidido por uma oficial médica, ‘não familiarizada com a vida na caserna’ e cuja formação técnica não seria compatível com a condução de procedimento que apura crime militar.

Jurisprudência do STF

Em sua decisão, Lewandowski não verificou a presença de nenhuma das hipóteses que autorizam o excepcional trancamento da ação penal, uma vez que a conduta está tipificada na norma penal, com a presença do exigido ‘suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas’ e não há causa extintiva de punibilidade.

O relator rejeitou todos argumentos da defesa, enfatizando que o Plenário do STF não considera a violência doméstica ‘algo de mínima relevância’ nem mesmo crime de menor potencial ofensivo, tanto que julgou constitucional o artigo 41 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que afasta a possibilidade de os crimes serem processados e julgados por juizados especiais.

Lewandowski enfatizou que, conforme decidido pelo Supremo, a ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Com isso, a eventual desistência da vítima quanto à persecução penal é irrelevante, tendo em vista a legitimidade ativa do Ministério Público.

Quanto à suposta irregularidade na condução do inquérito, o ministro afirmou não haver qualquer obstáculo legal que impeça uma oficial do sexo feminino e do quadro médico das Forças Armadas de atuar.

“Não se sustenta juridicamente o argumento de que é necessário estar ‘familiarizado com a vida da caserna e com conhecimentos, mesmo que basilares, sobre crime militar’, tendo em vista que a apuração do crime em tela. agressão de homem contra mulher por motivo de ciúme (estrangulamento e tapa no rosto), não demanda tais pré-requisitos”, anotou o ministro.

Segundo ele, ‘ainda que existisse tal exigência, não é crível que a FAB permita a inclusão em seus de quadros de oficial que não possua conhecimentos básicos sobre a vida na caserna e da legislação aplicável’.