Leia tudo o que Bolsonaro e seus ministros falaram na reunião ministerial de 22 de abril

O ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira (22) levantar o sigilo de quase todo o vídeo da reunião ministerial ocorrida em 22 de abril no Palácio do Planalto. Leia o laudo de perícia elaborado pela Polícia Federal com a degravação da reunião na íntegra.

Documento Laudo_Digitalizado PDF