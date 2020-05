Leia todo o inquérito Moro contra Bolsonaro

Após decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal, que determinou que a investigação sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal correrá sem qualquer sigilo, tornando-se livre o acesso a todas as peças do processo, foi juntado aos autos do Inquérito 4831 um documento de 166 páginas que registra tudo o que foi apurado sobre as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

A peça traz as decisões do relator, Celso de Mello, além dos pedidos do procurador-geral da República Augusto Aras e a íntegra do depoimento prestado por Moro no último sábado.