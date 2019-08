Leia por que Bretas mandou prender Eike

Para decretar as prisões do empresário Eike Batista e de Luiz Arthur Andrade Corrêa, responsável financeiro pelo grupo do ‘ex-bilionário’, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio considerou que supostas condutas da dupla indicam ‘a prática de crimes contra o mercado de capitais, quais sejam, manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada’.

Documento Decisão Eike PDF

Documento Decisão busca PDF

Segundo o Ministério Público Federal, Eike e Luiz teriam ‘manipulado o mercado de capitais interferindo na precificação dos ativos financeiros, em cinco situações distintas, sendo cada uma relativa a um ativo diferente’.

Eike Batista foi preso na manhã desta quinta, 8, pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio denominada Segredo de Midas. Luiz Arthur Andrade Corrêa é alvo de um mandado de prisão preventiva.

Agentes cumprem ainda quatro ordens de busca e apreensão no Rio em endereços ligados a Eike, aos filhos do empresário Olin e Thor e ao executivo do Grupo X José Gustavo de Souza.

A decisão de Bretas leva em consideração a delação premiada de Eduardo Plass. O banqueiro foi alvo da operação ‘Hashtag’ em agosto de 2018 e estaria ligado a esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e Eike, segundo a investigação.