Leia o voto de Lewandowski que diz sim a Lula

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que a Corte garanta o direito do líder petista de responder em liberdade até o esgotamento dos recursos contra a condenação de 12 anos e 1 mês no caso do tríplex do Guarujá.

O ministro chamou de ilegalidade a previsão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região de prisão de Lula logo após conclusão da análise dos recursos naquela instância. “A ilegalidade está justamente na falta da fundamentação para motivar essas prisões. O Tribunal Regional Federal decidiu pela prisão automática, o que não existe em nenhum país”, afirmou Lewandowski.