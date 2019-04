Leia o relatório da PF sobre desvios milionários na Cemig

A Polícia Federal em São Paulo detalhou em relatório de 66 páginas como operava suposto esquema de desvios milionários na Cemig Geração e Transmissão, alvo da fase 4 da Operação Descarte, deflagrada nesta quinta, 11. A investigação cita aliados do deputado Aécio Neves (PSDB/MG). A PF chegou a pedir a prisão temporária de Oswaldo Borges da Costa Filho, suspeito de ter participado de um esquema de fraude na construção da Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, e de Flávio Jacques Carneiro, apontado pelo empresário Joesley Batista como intermediário de propina para o tucano.

Documento INQUÉRITO 0046/2019 DESCARTE IV PDF

O objetivo da operação é apurar o desvio de dinheiro da Cemig Geração e Transmissão por meio do aporte de R$ 850 milhões na empresa Renova Energia SA com posterior repasse de parte deste recurso por meio do superfaturamento de um contrato com a empresa Casa dos Ventos e escoamento dos valores através de sua transferência a várias empresas. Em seguida, o dinheiro foi convertido em espécie e distribuído a diversas pessoas.

A PF investiga executivos e acionistas da empreiteira Andrade Gutierrez, da Cemig, da Renova e da Casa dos Ventos na fraude, além dos operadores financeiros e outras empresas usadas para ‘escoar o dinheiro desviado’. Os agentes federais cumprem 26 mandados de buscas, ordenados pela 2.ª Vara Criminal Federal de São Paulo.