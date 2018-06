Leia o pedido da Itália contra recursos de Battisti

BRASÍLIA – O pedido do italiano Cesare Battisti, que tenta impedir no Supremo Tribunal Federal (STF) que o governo mude de ideia sobre sua extradição, ganhou mais dois pareceres negativos nessa semana. Um deles é da Itália, país onde Battisti foi condenado à prisão perpétua por envolvimento em quatro homicídios. Ele vive no Brasil beneficiado por um decreto do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva que, em 2010, negou ao país italiano o pedido de extradição.