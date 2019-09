Leia a confissão de ‘Vermelho’ sobre invasão do celular de Paulo Guedes

Em depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, o ‘Vermelho’, preso na Operação Spoofing, admitiu ter sido o autor das invasões dos celulares do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e da líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Joice Hasselmann. Ele está sob suspeita de hackear mais de mil pessoas, entre elas, autoridades dos três poderes. Delgatti já admitiu ter invadido também o celular do coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, e que forneceu, sem contrapartida, suas mensagens ao site The Intercept.

