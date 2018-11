Leia o Ato de Expulsão de Marcelo Piloto

Atualizada às 17h16

O ato de expulsão do narcotraficante brasileiro e integrante do Comando Vermelho (CV), Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, que estava preso em Assunção, no Paraguai, informou que ele seria entregue ao delegado da Polícia Federal Carlos Eduardo Vieira Bianchi, em Foz do Iguaçu. Segundo o documento, a expulsão foi realizada pelo controle de migração da Ponte da Amizade.

Na tarde desta segunda-feira, 19, a Polícia Federal informou que Marcelo Piloto já estava recolhido no presídio federal de Catanduvas, no Estado do Paraná.

Acusado de assassinar uma jovem mulher que o teria visitado, no sábado, 17, no grupamento especializado da Polícia Nacional, onde está preso, Piloto foi mandado de volta para o Brasil. Ele foi entregue às 7 horas à Polícia Federal brasileira, na Ponte da Amizade, que liga a cidade paraguaia de Ciudad del Este, a Foz do Iguaçu, no Paraná.