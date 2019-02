Leia e ouça delatores da Lava Jato que atribuem propina a Beto Richa

Três delatores descreveram ao Ministério Público Federal o funcionamento do suposto esquema de corrupção instalado no Governo Beto Richa (PSDB), no Paraná. Prestaram depoimentos o ex-diretor do DER-PR Nelson Leal Júnior, o ex-presidente da Econorte Helio Ogama e o ex-contador da Econorte Hugo Ono.

O ex-governador Beto Richa nega qualquer irregularidade. Após o início das investigações, o tucano foi preso duas vezes. Na primeira, foi solto por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Na segunda, Beto Richa deixou a cadeia por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha.

LEIA E OUÇA OS DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS DE NELSON LEAL JÚNIOR

Documento TERMO 1 PDF

Documento TERMO 2 PDF

Documento TERMO 8 PDF

Documento TERMO 10 PDF

Documento TERMO 26 PDF

Documento TERMO 27 PDF

DEPOIMENTOS DE HUGO ONO

Documento TERMO 1 PDF

Documento TERMO 4 PDF

Documento TERMO 15 PDF

DEPOIMENTOS DE HELIO OGAMA

Documento TERMO 1 PDF

Documento TERMO 2 PDF

Documento TERMO 3 PDF