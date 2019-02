Leia a transcrição dos áudios de Bolsonaro e Bebbiano no meio da crise

O imbróglio envolvendo o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, exonerado nesta segunda-feira, 18, ganhou mais um capítulo após a divulgação de áudios trocados entre os dois por meio do aplicativo Whatsapp.

Divulgados pelo site da revista Veja, os arquivos, datados a partir de 12 de fevereiro, confrontam a versão de Bolsonaro de que o ex-ministro mentiu ao dizer que ambos haviam conversado no dia.

Nos áudios, presidente e ex-ministro trocaram acusações e trataram de temas como uma reunião de Bebianno com um executivo da Rede Globo, uma viagem à Amazônia e às suspeitas de que haveria candidaturas laranjas no PSL, partido de ambos.

Entenda o caso

Após a repercussão de uma publicação do jornal Folha de S. Paulo de que o PSL teria financiado uma candidatura laranja em Pernambuco durante as Eleições 2018, Bebianno, presidente da sigla na época, disse ao jornal O Globo que não era motivo de instabilidade no governo e que havia falado com o presidente três vezes.

No entanto, o filho do presidente Carlos Bolsonaro, que diz ter estado 24 horas ao lado do pai, desmentiu o ministro nas redes sociais: “É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano (sic) que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado.”

Leia a transcrição dos áudios entre Bolsonaro e Bebianno: