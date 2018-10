Leia a ordem de buscas no QG de Doria Agentes da Polícia Federal acompanharam nesta sexta-feira, 19, o oficial da Justiça Eleitoral que vasculhou comitê do tucano no centro de São Paulo; força-tarefa confiscou, por ordem do juiz auxiliar da Propaganda Eleitoral Afonso Celso da Silva material de campanha em situação supostamente irregular