Leia a íntegra da decisão que tirou Queiroz da cadeia e deu domiciliar à Márcia Aguiar

Ao tirar Fabrício Queiroz da prisão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, alegou que ‘não é recomendável’ manter o ex-assessor parlamentar detido durante a pandemia do novo coronavírus. “Sua exposição ao risco de contaminação é daquelas matérias que autorizam conhecimento de ofício, na medida em que pode configurar abuso de poder e ilegalidade manifesta”, escreveu.

A decisão coloca o ex-assessor de Flávio Bolsonaro em prisão domiciliar – ele deixou Bangu 8, no Rio, no final da noite desta sexta, 10. O mesmo benefício foi estendido à sua mulher, Márcia Aguiar, que estava foragida há três semanas. Neste sábado, 11, ela reapareceu e irá cumprir prisão domiciliar com o marido.

LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO: