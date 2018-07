Leia a decisão que põe Geddel no banco dos réus por improbidade

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) está no banco dos réus por improbidade administrativa em ação movida com base em supostos fatos que levaram à sua saída do governo Michel Temer (MDB), em novembro de 2016. Ele é acusado de pressionar o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero pela liberação de um imóvel que estava embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão ligado à pasta. A decisão é da juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Cível do Distrito Federal.

Documento GEDDEL RÉU PDF