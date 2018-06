Leia a decisão que mandou operador do PSDB outra vez para a cadeia

A Polícia Federal prendeu outra vez, nesta quarta-feira, 30, o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB. Ele dirigiu a empresa entre 2009 e 2011, nos governos José Serra e Geraldo Alckmin. Vieira de Souza já havia sido preso no dia 6 de abril no mesmo processo sobre supostos desvios de R$ 7,7 milhões da Dersa, empresa paulista responsável pelas obras do Rodoanel. No dia 11 de maio, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, mandou soltar o operador tucano.

Documento LEIA A DECISÃO PDF

A nova ordem de prisão contra Vieira de Souza foi expedida pela juíza Maria Isabel do Prado, da 5.ª Vara Federal Criminal de São Paulo – a mesma juíza havia mandado prender o ex-diretor da Dersa no dia 6 de abril. Também foram presos a filha dele, Tatiana, e o ex-chefe de Assentamentos da Dersa, José Geraldo Casas Vilela. Um dos motivos é a suposta intimidação de duas acusadas na mesma ação, que são colaboradoras da força-tarefa da Lava Jato, as irmãs Mércia e Márcia Gomes.