Leia a decisão que manda prender Marcelo Miranda, pai e irmão por corrupção de RS 300 mi no Tocantins João Paulo Abe, juiz da 4ª Vara Federal de Palmas, no Tocantins, deu ordem para a deflagração da Operação '12º Trabalho', que cumpre 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva; além do ex-governador do Tocantins, seu pai José Edmar, e seu irmão, José Edmar Júnior são alvos da investigação