Em uma decisão de 29 páginas, o juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio, detalha investigações que atribuem a Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz a execução da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Eles são acusados de ser os executores do crime, cujo mandante ainda é objeto de investigação.

Documento SENTENÇA DE PRONÚNCIA PDF