Leia a decisão que veta recurso da AGU por Cristiane em Ministério Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, Guilherme Couto de Castro, manteve nesta terça-feira, 9, a decisão do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4.ª Vara Federal de Niterói (RJ), que havia suspendido a nomeação da deputada federal à pasta do Trabalho