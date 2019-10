Leia a decisão que abre a Lava Jato 67

O juiz da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba Luiz Antonio Bonat autorizou a deflagração da fase 67 da Operação Lava Jato, que investiga propinas milionárias de executivos da Techint Engenharia e Construção, multi ítalo-argentina, a ex-diretores da Petrobrás no período entre 2004 e 2014.

Documento DOCUMENTO: LEIA BONAT PDF

Bonat negou pedido da força-tarefa pela prisão temporária de investigados, mas autorizou buscas em 23 endereços na Operação Tango & Cash – a Lava Jato 67.

Este inquérito aponta repasse de US$ 12 milhões apenas para o ex-diretor de Serviços da petrolífera, Renato Duque, indicado pelo PT para o cargo no início do primeiro governo Lula.