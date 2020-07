Leia a decisão judicial que põe Paulinho da Força sob suspeita de caixa 2 de R$ 1,7 mi e lavagem de dinheiro Em despacho de 22 páginas, juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, acolhe ofensiva da Operação Lava Jato e ordena buscas no gabinete e no apartamento funcional do deputado presidente do Solidariedade e também na sede da Força Sindical