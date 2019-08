Leia a decisão judicial que põe a Lava Jato no rastro da propina a ex-ministros do PT Juiz Antonio Bonat, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, autorizou nova etapa da operação, denominada Carbonara Quimica, que investiga o caminho de valores ilícitos supostamente pagos a Guido Mantega e a Antônio Palocci para aprovação das MPs 470/2009 e 472/2009, no Governo Lula