Leia a decisão do ministro do STJ que afasta Wilson Witzel do governo do Rio Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, apontou que o investigações da Placebo, inicialmente abertas para investigar supostas fraudes em contratações durante a pandemia, identificou 'a existência de prováveis ilícitos muito mais abrangentes, com acentuado aparelhamento do Estado'