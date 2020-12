Leia a decisão da Justiça de Alagoas que absolve Arthur Lira da acusação de ‘rachadinhas’

O juiz Carlos Henrique Pita Duarte, da 3ª Vara Criminal de Maceió, absolveu o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) da acusação de desvio de salários de funcionários durante seus mandatos como deputado estadual entre 2001 e 2007. Os detalhes do suposto esquema de ‘rachadinhas’, que teria movimentado R$ 254 milhões, foram revelados pelo Estadão.

Documento A DECISÃO PDF

Na decisão, tomada nesta quinta-feira, 3, o magistrado também anulou as provas colhidas no inquérito que subsidiou a denúncia por peculato (desvio de dinheiro público). O juiz considerou procedente o argumento apresentado pela defesa do deputado de que houve coleta de evidências em instância incompetente. Isso porque o caso foi processado pela Justiça Federal, mas tem relação com supostos desvios de verba estadual.

“Ninguém pode ser investigado, denunciado e, muito menos, condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação”, registra a sentença.

Lira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2018. A íntegra do documento, de 30 de abril de 2018, ainda não tinha vindo a público. Trechos até então sigilosos da obtidos pelo Estadão apontam que, para desviar o dinheiro da Assembleia, o ‘grupo criminoso’ liderado pelo parlamentar, como destaca o processo, incluiu na folha de pagamentos funcionários fantasmas. O esquema, afirma a acusação, usava empresas de terceiros para simular negociações e empréstimos pessoais como forma de justificar a movimentação financeira nas contas dos parlamentares.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO ARTHUR LIRA

Após a divulgação dos detalhes da denúncia, a assessoria do deputado Arthur Lira enviou a seguinte nota:

“O deputado Arthur Lira já apresentou sua defesa com todas as explicações necessárias, esclarecendo qualquer dúvida sobre a lisura de suas ações quando deputado estadual em Alagoas. Lira confia na Justiça e tem certeza de sua total e plena absolvição. Não há condenação contra o deputado.”