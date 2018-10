‘Lei Tiago Correia’ abre caminho para aliado de ACM Neto na Assembleia da Bahia

A Câmara de Salvador aprovou na segunda-feira, 22, modificação na Lei Orgânica do Município (LOM), determinando que qualquer vereador da cidade possa assumir o cargo de deputado estadual, federal ou senador, sem ter que renunciar ao mandato. O texto anterior previa a saída do posto, com o suplente assumindo em definitivo.

Chamada nos bastidores da Casa de ‘Lei Tiago Correia’, a manobra permitirá que o vereador Tiago Correia (PSDB), aliado do prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, assuma o posto de deputado estadual. Segundo o texto, ele pode se licenciar do cargo para assumir a cadeira de deputado estadual, mas não perde em definitivo sua vaga na Câmara Municipal.

O tucano tentou ingressar na Assembleia Legislativa da Bahia no pleito de 2018. Ele obteve 46.494 votos, mas não conseguiu se eleger. A vaga por ele almejada será aberta pelo deputado Leo Prates (DEM), que deve se desligar em breve do cargo para assumir uma Secretaria ainda não definida da Prefeitura.

COM A PALAVRA, ACM NETO

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 24, o democrata minimizou as acusações de suposto artifício e argumentou ser ‘uma iniciativa da Câmara como tinha que ser’.

“Foi uma iniciativa absolutamente legal e constitucional. Já existe em outras Câmaras do Brasil [que fazem o mesmo]. Se o vereador pode se licenciar para ser secretário e presidente de empresa pública, então eu acho natural que essa possibilidade exista”, argumentou.

ACM Neto ressaltou que ‘ainda não tomou nenhuma decisão’ sobre quem apoiará para assumir a principal cadeira da Assembleia Legislativa-BA.

COM A PALAVRA, TIAGO CORREIA

Ao Estado, Tiago Correia também desconversou sobre o caráter intencional da decisão, mas admitiu que, havendo uma renúncia e a possibilidade de assumir a vaga, ele “com certeza assumiria”.

O vereador diz que sequer conversou com o prefeito da capital baiana após a eleição em que saiu derrotado nas urnas.

PROJETO DE EMENDA À LOM Nº /

Altera a redação dos artigos 24, 31, 32 e 33 da Lei Orgânica Municipal de Salvador, que

tratam da licença do mandato de vereador para assunção de outros cargos na Administração

Pública Federal, Estadual e Municipal, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

DECRETA:

Art. 1º. Os artigos 24, 31, 32 e 33 da Lei Orgânica Municipal de Salvador passam a ter a

seguinte redação:

Art. 24 Ao vereador é vedado:

I – desde a diplomação:

a) celebrar contrato com pessoa de direito público, entidade

autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública ou

concessionária de serviço público local, salvo quando obedecer a

normas uniformes;

b) aceitar cargo, emprego ou função da administração pública

municipal, direta ou descentralizada, salvo em decorrência de

concurso público.

II – desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente

de contrato, ou pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer

função remunerada;

b) ocupar, na área municipal, cargo, função ou emprego de que seja

demissível ′ad nutum′;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a

que se refere a alínea ′a′ do inciso I deste artigo;

d) estabelecer domicílio fora do município durante o exercício do

mandato;

e) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

f) integrar Conselhos Municipais.

Art. 31 O Vereador poderá licenciar-se:

I – para desempenhar funções de Ministro de Estado, Secretário de

Estado, Secretário do Município da Cidade de Salvador,

Superintendente, Diretor Presidente e Presidente de autarquias,

empresas públicas e de sociedade de economia mista da União, dos

Estados e do Município da Cidade de Salvador, bem como a assumir

cargos eletivos de Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador

ou de suplência, e, ainda, cargos por decisão judicial provisória,

enquanto perdurar esta condição;

II – a licença de que trata este artigo estende-se aos cargos de

superintendências regionais da União e aos cargos, inclusive

regionais, de Presidente, Superintendente, Diretor Executivo,

Diretor-Superintendente e Diretor-Geral das entidades parestatais

criadas por lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 34)

Art. 32. A renúncia de vereador far-se-á por comunicação escrita,

com firma reconhecida, dirigida à Câmara, tornando-se efetiva a

partir do seu protocolo na Edilidade, devendo, posteriormente, ser

feita a sua transcrição na ata da primeira sessão que lhe suceder.

Parágrafo Único – Opor-se-á a renúncia tácita ao mandato quando o

vereador ou o suplente não prestar compromisso dentro de trinta dias

da instalação da legislatura, ou, em igual prazo, não atender à

convocação da Mesa, salvo a hipótese de prorrogação concedida pela

Câmara.

Art. 33 – Convocar-se-á o suplente nos casos de renúncia ou morte,

investidura na função de prefeito, nas hipóteses do art. 31, incisos I e

II ou quando licenciado por período igual ou superior a cento e vinte

dias por motivo de doença, ou para, sem remuneração, tratar de

interesses particulares.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Emenda à Lei Orgânica correrão à conta

das verbas próprias do orçamento vigente do Poder Legislativo.

Art. 3º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.

Salvador, de outubro de 2018.

LEONARDO SILVA PRATES

Presidente

TOINHO CAROLINO

JOCEVAL RODRIGUES

1º Secretário

2º Secretário

JUSTIFICATIVA

Temos a honra de encaminhar, a Vossa Excelências, o presente Projeto de Emenda à Lei

Orgânica que altera a redação dos artigos 24, 31, 32 e 33 da Lei Orgânica Municipal de

Salvador, que tratam das vedações e da licença do mandato de vereador para assunção de

outros cargos na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, e dá outras

providências.

O presente Projeto visa adequar as hipóteses de licenciamento do Vereador da capital baiana,

bem como o respectivo procedimento, previstos na Lei Orgânica Municipal, para os casos

de exercício de cargos na União, no Estado e no Município, de acordo com as disposições da

Constituição Federal e a evolução dos entendimentos firmados sobre esta matéria.

É preciso destacar, também, que, costumeiramente, representantes do Parlamento

soteropolitano tem se sagrado vitoriosos em pleitos a outros cargos eletivos, como de

Deputado Estadual, Deputado Federal, bem como tem sido chamados ocupar relevantes

cargos públicos nas Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, o que reflete a

imagem positiva da Edilidade frente à população e aos demais agentes políticos.

Essa assunção de cargos públicos em outras esferas administrativas contribui

significativamente para evolução dos trabalhos legislativos desta Câmara, sobretudo diante

do intercâmbio de conhecimento e de informações advindas da experiência do exercício de

atividades em outros órgãos da Administração Pública, na medida em que muitos

parlamentares retornam à Casa Legislativa para continuidade de seus mandatos na vereança

contemplar as novas situações fáticas, bem como aprimorar a expertise dos Edis,consequentemente, a eficiência dos serviços deste Parlamento

São essas, Exas., as razões que nos levam a submeter à apreciação dos nossos pares o anexo Projeto de Lei. Valemo-nos do ensejo, para renovar-lhes, manifestações de consideração e apreço.Salvador, de outubro de 2018.L

EONARDO SILVA PRATES

Presidente

TOINHO CAROLINO

1º Secretário

JOCEVAL RODRIGUES
2º Secretário