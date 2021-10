Lei Geral de Proteção de Dados e sua flexibilização para pequenas empresas

Em agosto deste ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou consulta pública sobre a minuta da resolução que regulamenta a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para microempresas, empresas de pequeno porte, startups ou empresas de inovação. Sem dúvida, o debate sobre o assunto e a construção coletiva de um tratamento diferenciado às microempresas é algo louvável e extremamente necessário.

Como forma de garantir o respeito à privacidade, à liberdade de expressão, à dignidade da pessoa humana e à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a LGPD trouxe consigo obrigações como: nomeação de um encarregado responsável por atuar como canal de comunicação entre o titular dos dados e às empresas controladoras; criação de um relatório de impacto à proteção de dados; e garantia de resposta aos titulares dos dados, anonimizando, bloqueando ou eliminando suas informações em um tempo pré-estabelecido. A princípio, todas essas obrigações seriam aplicáveis de maneira irrestrita a todas as pessoas jurídicas existentes no Brasil.

Para aqueles que conhecem a nossa realidade, desde o início da vigência da lei, pairou uma dúvida acerca não só da aplicabilidade de alguns artigos às empresas de pequeno porte, mas também sobre sua viabilidade. De acordo com dados de 2020 divulgados pelo Sebrae, temos mais de 19 milhões de pessoas jurídicas registradas, das quais mais de 16 milhões são MEIs (microempreendedor individual) ou Microempresas. 1

Considerando todo nosso contexto econômico e social atual, exigir que pequenos empresários comprometam parte da sua receita (quando há receita), com a adequação de seus negócios à LGPD, nos moldes previstos pela redação original, poderia culminar com o encerramento das atividades de diversos empreendimentos e com o fim dos sonhos de inúmeras pessoas. É nesse momento que se faz importante a referência ao nosso princípio da igualdade, de acordo com o qual, “dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. 2

Por esse motivo, é incrivelmente necessária a iniciativa da ANPD de criar uma resolução regulamentando a aplicabilidade da legislação às empresas de pequeno porte. Entretanto, após a análise da minuta disponibilizada para comentários, alguns pontos ainda não parecem inteiramente superados, enquanto outros podem ser capazes de trazer certa insegurança jurídica, por sua subjetividade.

O primeiro ponto que merece destaque é a inaplicabilidade das flexibilizações para empresas de pequeno porte que “realizem tratamento de alto risco e em larga escala para os titulares”. Nessa situação, entende-se que não bastaria a empresa ter acesso a uma grande quantidade de dados pessoais, sendo necessário cumulativamente tratar dados sensíveis, incluindo dados de crianças, idosos, adolescentes, que possam causas discriminação ou danos à reputação, por exemplo.

Levando em consideração os objetivos da criação da legislação e os princípios que deveria garantir, permitir que haja tratamento de dados de alto risco sem as proteções necessárias seria retroceder e criar um mundo paralelo, no qual a guarda pelos direitos da personalidade restaria prejudicada. Para contribuir com esse entendimento, a definição da expressão “grande quantidade de dados pessoais”, utilizada no art. 3º da resolução, não é objetiva, permitindo interpretações diversas e criando insegurança jurídica nos aplicadores do direito.

Ademais, a criação de uma política de segurança da informação, contemplando requisitos essenciais para o tratamento de dados, apesar de ser apresentada como uma faculdade, ganha bastante relevância a partir do momento em que é levada em consideração quando da aplicação de sanções. Grande parte da população brasileira não possui conhecimentos técnicos que permitam a redação de um documento como esse, que deverá levar em consideração, inclusive, os custos de implementação, estrutura, escala e volume das operações dos agentes de tratamento.

A manutenção dessa obrigação, mesmo que de maneira não tão coercitiva, é a mais clara demonstração de ausência de empatia e de desconhecimento da realidade de grande parte da população brasileira. Acreditar que a redação de uma política de segurança da informação será criada com qualidade e sem impactar o futuro das pequenas empresas é habitar o mundo da fantasia.

Como principais contribuições, a minuta da resolução sugere a exclusão da obrigação de disponibilizar ao titular de dados uma declaração clara e completa do tratamento, incluindo sua origem e finalidade, como previsto no art. 19, II, da LGPD e possibilita a apresentação do relatório de impacto à proteção de dados, de forma simplificada. Desta forma, ainda restaria garantida a transparência ao titular dos dados, bem como a preocupação com o mapeamento destes, ao passo que retiraria uma formalidade inaplicável para o contexto das pequenas empresas. Essa flexibilização, portanto, é capaz de equilibrar os interesses e fazer com que a legislação não se torne uma letra morta.

Os prazos em dobro, assim como a não obrigação da indicação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais e a criação de guias orientativos também são bons pontos, que auxiliarão na adaptação e na conscientização da população.

Sendo assim, é inegável a relevância tanto da LGPD, quanto da sua flexibilização para as. A aproximação do direito da realidade social é algo extremamente complexo e importante, uma vez que é desta maneira que conseguiremos garantir uma sociedade mais justa, democrática e livre de preconceitos. Lutar pelo direito à privacidade, à intimidade e à honra é imprescindível, mas garantir que isso ocorra sem prejudicar outros direitos fundamentais é extremamente relevante e é por isso que a criação da resolução com a regulamentação para pequenas empresas é algo tão necessário.

*Thaís Moura Carreira, mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Direito Privado Patrimonial pela PUC/RJ e graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense

1 https://datasebrae.com.br/totaldeempresas-11-05-2020/

2 NERY JUNIOR, 1999, p. 42