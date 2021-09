Lei Geral de Proteção de Dados desafia quem atua em processos de fusão e aquisição

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) traz alguns direitos aos titulares de dados, que geram impacto e profundas mudanças para as empresas, principalmente na forma de gerir seus negócios e realizar operações. Os impactos desta legislação dentro das organizações afetam questões trabalhistas, contratuais, marketing, comercial, etc. e, principalmente, na forma de fazer negócios e estruturar operações.

Hoje trataremos dos impactos nas estruturações de operações. Antes da LGPD, tínhamos a fase de auditoria de forma bastante relevante e que, muitas vezes, se limitava em questões jurídicas, financeiras e contábil. Com o advento da nova legislação, a fase de auditoria tornou-se ainda mais complexa, uma vez que se faz necessário o conhecimento de governança de dados pessoais, papéis e responsabilidades definidos, nível de apetite de risco, compliance de terceiros e atendimento dos titulares.

No caso de empresas B2C, a questão dos titulares pode ter um impacto muito alto nos negócios, fazendo-se necessário um assessment completo para diagnosticar o nível de aderência à LGPD e demais legislações de outros países que tratem do tema privacidade e proteção de dados.

Num processo de fusão e aquisição, por exemplo, todo o procedimento precisa ser revisto, pois há princípios da legislação a serem avaliados e respeitados, tais como transparência, segurança e finalidade, uma vez que, caso não haja atenção a esses pontos, pode ocorrer um aumento significativo do passivo judicial por conta de relações de consumo. E em caso de eventual vazamento de dados existe, também, a possibilidade de aplicação de multas pela Autoridade Nacional e perda de valores que podem impactar o negócio.

As adequações em um processo de fusão e aquisição, diante desta nova realidade imposta pela LGPD, vão exigir análises, tempo e cuidados, pois os processos precisão ser revistos e os riscos precisarão ser calculados. A due diligence que precede esse tipo de transação, o que inclui a auditoria técnica, contábil, fiscal, financeira, que tem por objetivo levantar e auditar informações técnicas, contábeis, fiscais, financeiras e jurídicas da empresa-alvo deve sem dúvida alguma incluir, no aspecto jurídico, a adequação à LGPD deve estar totalmente adequada a LGPD e a due diligence vai, justamente, determinar os riscos da atividade empresarial que a companhia-alvo desenvolve.

Em uma fusão de empresas haverá, ainda, a fusão de base de dados e, neste quesito, é essencial que as bases legais para os tratamentos dos dados sejam avaliadas, pois trata-se de um ponto que pode impulsionar o crescimento de organizações, mas a LGPD veio para nos desafiar a rever processos como os de boas práticas. Os cuidados com as informações e banco de dados nunca foi tão debatido. É preciso se debruçar sobre o tema, pois trata-se de um caminho sem volta…

*Sandra Sales, advogada do Benício Advogados Associados (Privacidade e Proteção de Dados